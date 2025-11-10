Del cementerio de Sant Francesc a su familia en Badajoz: Formentera hace posible la reinhumación de Francisco Delgado, víctima de la represión franquista

La Asociación por la Memoria Histórica y Democrática de Tierra de Barros, junto con la familia de Francisco Delgado Machío, celebrará este martes un acto de homenaje en el Memorial de las víctimas de la represión franquista del cementerio municipal de Almendralejo, Badajoz, tras el cual se procederá a la reinhumación de los restos de este vecino de Hornachos, identificado recientemente.

Según han informado en nota de prensa, a la ceremonia asistirán los familiares, el alcalde de Hornachos, el alcalde de Almendralejo y representantes del Gobierno balear, que harán entrega de los restos a la familia.

La identificación de los restos de Francisco Delgado se llevó a cabo a partir de muestras óseas recuperadas en 2023 durante la segunda campaña de excavación en el cementerio de Sant Francesc Xavier, en Formentera.

El Govern balear explicó en su momento que la confirmación fue posible gracias a la comparación del ADN con muestras de su hijo ya fallecido, además de la coincidencia de información histórica, arqueológica y antropológica.

Francisco Delgado nació en Hornachos el 8 de noviembre de 1890 y era jornalero de profesión, durante la Segunda República ejerció como cabo de la guardia municipal.

En marzo de 1941 llegó al penal de Formentera procedente de la prisión de Badajoz, acusado de adhesión a la rebelión, donde falleció el 18 de octubre de ese mismo año.

"Las condiciones en la colonia penitenciaria fueron especialmente duras, marcadas por trabajos forzados, maltrato, insalubridad y escasez de alimentos, que provocaron enfermedades como inanición, colapso, avitaminosis o tuberculosis entre los presos", han subrayado.

Este tipo de actos "sirven para cerrar heridas y dar un merecido reconocimiento público a familiares y víctimas", ha destacado el presidente de la asociación, Francisco Cerrato, quien ha recalcado que la memoria democrática se sustenta en verdad, justicia y reparación.