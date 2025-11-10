Ibiza
Un detenido con varias drogas en una discoteca de Ibiza se enfrenta a cuatro años de cárcel
El hombre, de nacionalidad británica, llevaba encima cocaína, ketamina y MDMA
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un hombre de nacionalidad británica que en el verano de 2022 fue detenido en una discoteca de Ibiza con varias drogas destinadas a la venta.
Los hechos se remontan a las 5.30 horas del 25 de junio de 2022, cuando agentes de la Policía Nacional sorprendieron al acusado en el interior de una conocida discoteca de la isla.
Según el escrito de acusación, el individuo portaba escondidas varias sustancias estupefacientes en un cargador, presuntamente destinadas a la venta a terceros.
El decomiso incluye una variedad de drogas con alto grado de riqueza. Concretamente, llevaba encima varias bolsas de cocaína, ketamina y MDMA cuyo valor total en el mercado ilícito ascendía a más de 420 euros.
Dinero en efectivo
Adicionalmente, el acusado tenía en su poder 1.175 euros en billetes fraccionados dentro de una riñonera, que la Fiscalía considera que procedían de ventas anteriores.
La Fiscalía califica los hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, por lo que, además de cuatro años de prisión, también exige una multa de 1.200 euros.
La vista previa del juicio se celebrará este miércoles 12 a las 9.45 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Fallece un hombre tras precipitarse en el hospital de Ibiza
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»
- La finca con más caballos de Ibiza: en venta por 43,5 millones de euros
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- Las chicas del San Vicente de Paul de Ibiza se reúnen 50 años después