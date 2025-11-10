Un detenido con varias drogas en una discoteca de Ibiza se enfrenta a cuatro años de cárcel

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un hombre de nacionalidad británica que en el verano de 2022 fue detenido en una discoteca de Ibiza con varias drogas destinadas a la venta.

Los hechos se remontan a las 5.30 horas del 25 de junio de 2022, cuando agentes de la Policía Nacional sorprendieron al acusado en el interior de una conocida discoteca de la isla.

Según el escrito de acusación, el individuo portaba escondidas varias sustancias estupefacientes en un cargador, presuntamente destinadas a la venta a terceros.

El decomiso incluye una variedad de drogas con alto grado de riqueza. Concretamente, llevaba encima varias bolsas de cocaína, ketamina y MDMA cuyo valor total en el mercado ilícito ascendía a más de 420 euros.

Dinero en efectivo

Adicionalmente, el acusado tenía en su poder 1.175 euros en billetes fraccionados dentro de una riñonera, que la Fiscalía considera que procedían de ventas anteriores.

La Fiscalía califica los hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, por lo que, además de cuatro años de prisión, también exige una multa de 1.200 euros.

La vista previa del juicio se celebrará este miércoles 12 a las 9.45 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.