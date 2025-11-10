Las aulas pitiusas, las que concentran más alumnado extranjero de Balears

Las aulas de Ibiza y Formentera tienen el índice más alto de Balears de alumnado extranjero. Así lo afirma el artículo ‘El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears’, publicado en la última edición del ‘Anuari de l’Educació 2025’, presentado recientemente en Mallorca. En el análisis, firmado por Rut Garí Ruiz, Marga Vives Barceló, Belén Pascual Barrio y Joan Amer Fernàndez, se detalla el porcentaje de escolares de otras nacionalidades por islas y también por etapa educativa.

Los centros de las Pitüses concentran las tasas más altas en todas y cada una de ellas. Además, en la mayoría de los casos el porcentaje de Ibiza y Formentera prácticamente duplica el que registran las aulas de Menorca. En todas las etapas.

En las Pitiusas, casi uno de cada cuatro estudiantes han nacido fuera de España (23,8%), cifra que en total de Balears es del 19%. Primaria (27,7%) y los ciclos formativos de garantía básica (19,2%) son las etapas y ciclos educativos con una tasa de alumnado extranjero más elevada en Eivissa y Formentera, seguidas de Secundaria (25%). Donde menos alumnos de otros países hay es en los ciclos formativos de grado superior (14,4%).

Alumnado extranjero 23,8% escolares procedentes de otros países están escolarizados en las Pitiusas 19% estudiantes extranjeros hay en las aulas de los centros educativos de las Illes Balears 29,2% alumnos no españoles hay en los ciclos formativos de garantía básica de las Pitiusas 4,8 puntos más de alumnos extranjeros en las Pitiüses que en Balears

En todas las islas y en el total de Balears los ciclos de garantía profesional (la FP más básica, para aquellos que no quieren seguir estudiando pero aún no tienen los 16 años) son una de las dos etapas que más escolares de otros países concentran. En el caso de Mallorca, seguida de Primaria y Secundaria. En Menorca, en cambio, se da una situación algo anómala: la mayor concentración se da en educación especial: 22,5%. Salvo en los ciclos de garantía básica, en ningún caso alcanza el 15%. En el caso de Menorca, Bachillerato es el ciclo con menos de estos alumnos (4,4%), lo mismo que en Mallorca (9,3%). Porcentajes, en ambos casos, muy por debajo del que registran los institutos de las Pitiusas: 16,1%. Hay que destacar, que mientras en Eivissa y Formentera los alumnos no españoles matriculados caen nueve puntos de Secundaria a Bachillerato, en Mallorca la caída es más acusada: 11,5 puntos.

El estudio destaca especialmente las diferencias entre los centros públicos, con tasas más elevadas de alumnos extranjeros, y los concertados y privados, donde el porcentaje es más bajo. Únicamente hay mas en educación especial y en Bachillerato. Además, los autores comparan los datos de las islas con los del total del Estado. En este caso, como pasa con Menorca, los datos de las Pitiusas prácticamente duplican los nacionales en todas las etapas educativas. Si en los centros educativos de España hay un 12,9% de alumnos extranjeros, en los de las Pitiusas hay 23,8%, once puntos más. La etapa en la que la diferencia es mayor es en Primaria (15,5% y 27,7%), en Secundaria (13,8% y 25%) y en los ciclos formativos de garantía básica (18,3% y 29,2%).

Comparación con los centros del resto del país

De la misma manera, en el caso de Balears, los responsables del extenso artículo publicado en el ‘Anuari’ (editado gracias a un convenio de colaboración entre la Fundació Guillem Cifre de Colonya, la Universitat de les Illes Balears i la conselleria de Educación y Universidades) analizan cómo ha evolucionado el porcentaje de alumnado extranjero en las islas en los últimos diez años. La cifra siempre ha ido en aumento. En el curso 2015-2016 había un 13,7% de escolares de otros países, cifra que cinco años después se había incrementado dos puntos, hasta el 15,7%. A partir de ese momento, el incremento ha sido año tras año: 16,3% en septiembre de 2021, 17,7% en 2022, 18,3 en 2023 y el 19% registrado el curso pasado. Es decir 5,3 puntos en diez años.

Un incremento superior al registrado en el total del Estado, donde se ha pasado del 8,4% de alumnado extranjero registrado el curso 2015-2016 al 12,9% de septiembre de 2014.