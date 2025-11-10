Sin casos en Ibiza, pero en alerta: protocolo contra la gripe aviar para los municipios con zonas húmedas de la isla

El Consell Insular de Ibiza, a través de sus servicios veterinarios, ha llamado a reforzar las medidas de prevención y bioseguridad ante el reciente aumento de casos de gripe aviar de alta patogenicidad (H5N1) detectados en varios países europeos y también en España, según las últimas actualizaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Aunque no se ha detectado ningún caso en la isla, la institución insular recuerda las medidas de prevención a nivel nacional y pide a los municipios con zonas húmedas y presencia habitual de aves migratorias: Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep, que las lleven a cabo. El objetivo es proteger la sanidad animal y reducir al máximo el riesgo de introducción del virus en el entorno insular.

Las medidas clave

En este sentido, desde el Consell indican que entre las medidas de prevención se encuentra el confinamiento de las aves de corral, quedando prohibida la cría al aire libre; crear barreras físicas (si no es posible mantener a las aves en espacios totalmente cerrados, deberán instalarse redes o mallas que impidan el contacto con aves silvestres) y la alimentación y agua bajo techo. Los piensos y bebederos deben situarse dentro de las instalaciones o en zonas protegidas.

Vigilancia activa y notificación inmediata

El Consell solicita a ganaderos, avicultores y particulares que mantengan una vigilancia activa y comuniquen cualquier sospecha al veterinario de explotación o a los servicios de sanidad animal del Consell Insular. Se consideran signos de alarma la muerte súbita, falta de apetito, inflamación de la cabeza o alteraciones nerviosas.

Asimismo, se pide no manipular aves silvestres halladas muertas o con síntomas compatibles y dar aviso a los servicios competentes, siguiendo los protocolos de vigilancia establecidos.

La institución insular subraya que la colaboración del sector y de la ciudadanía es esencial para garantizar la eficacia de estas medidas y evitar la propagación del virus en la isla.