Yincana por la conservación de las abejas y las mariposas de Ibiza

Más de 160 personas agrupadas en 64 equipos han participado este domingo en la IV Gincana Familiar de IbizaPreservation, celebrada en Sant Josep, en el área recreativa de Cala de Bou. La jornada, organizada por la fundación ambiental con la colaboración del Govern Balear, el Ayuntamiento de Sant Josep y diversas entidades locales, ha estado dedicada este año a la biodiversidad de Ibiza y, en especial, al papel de los polinizadores como abejas y mariposas de los ecosistemas de la isla.

La iniciativa ha combinado diversión, aprendizaje sobre el medioambiente y compromiso social. Los equipos, formados por dos o tres personas con al menos un adulto, han recorrido la zona siguiendo doce pistas de orientación adaptadas a todas las edades y centradas en temas ambientales.

“Queremos que la yincana, además de ser una experiencia educativa y divertida, ayude a descubrir el valor de la naturaleza de Ibiza y el papel esencial de los polinizadores que, lamentablemente, no se encuentran en buena situación”, ha destacado Inma Saranova, directora de IbizaPreservation.

Una jornada solidaria

La actividad ha tenido también un factor solidario: por cada equipo que completara el recorrido, IbizaPreservation realizará una donación a una ONG local que apoya a las personas afectadas por las recientes inundaciones en la isla.

Los equipos más rápidos han sido premiados con productos locales relacionados con las abejas de Ibiza, y todos los participantes han entrado en un sorteo de regalos ofrecidos por las empresas colaboradoras. Entre los premios se incluyen un bono familiar con coche incluido para el ferry de Formentera (Trasmapi), una comida para dos personas en 666 de OD Group, y un bono para cuatro personas en la Taberna Cebo.

“Esta yincana familiar ya se ha consolidado como un evento anual que une educación ambiental, ocio y acción solidaria, acercando la sostenibilidad a las familias de una forma participativa y divertida”, ha señalado Juanjo Serra, de Ibiza Blue Challenge.

La IV Gincana Familiar ha contado con el apoyo de entidades como La Sirena, Trasmapi, OD Group, Fundación Julián Vilás Ferrer, Eléctrica Marí, Soul Water y Cebo, reafirmando la importancia de la colaboración local en las iniciativas medioambientales de la isla.