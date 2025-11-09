La vitivinicultura de Ibiza se reivindica en Santa Gertrudis

La tormenta que cayó sobre Ibiza el sábado, con la consiguiente cancelación en cascada de actividades al aire libre, ha provocado que este domingo coincidieran hasta tres eventos de las fiestas patronales de Santa Gertrudis. Encima, con un día soleado que atrae aún más gente de la habitual para disfrutar del mediodía.

Poco después de las doce, la colla de la localidad capta la atención de todos los visitantes con su ballada tras la misa homenaje a los mayores, que culminarán su fiesta con una comida popular en el restaurante Santa Gertrudis. Mientras, la plaza del Parque también está abarrotada de familias que disfrutan del espectáculo del payaso Cachirulo. Por si fuera poco, en este último emplazamiento se va sumando un público sibarita para la Feria de Vinos de la Terra, EiViFest, que comienza justo después.

Un momento de la exhibición de 'ball pagès'. / Marcelo Sastre

De hecho, esta cita para la vitivinicultura local iba a tener el protagonismo en exclusiva en la jornada anterior, pero acabó pospuesta debido a las condiciones climatológicas. Los bodegueros, lejos de importunarse por el cambio de fecha a última hora, se muestran agradecidos por unas precipitaciones más que ansiadas después de tres campañas de fuerte sequía entre 2022 y 2024.

«Es una lástima que se hayan sufrido inundaciones, pero, para nosotros, la lluvia es una bendición», confirma el enólogo David Lorenzo, director técnico de Ibizkus y presidente de la Asociación de Bodegueros y Viticultores de Ibiza, integrada en la Pimeef.

Las bodegas ibicencas han podido remontar en la reciente vendimia tras una temporada anterior especialmente seca, aunque sin llegar «a una grandísima producción». Ahora, con el agua caída tras la cosecha, el suelo se recupera con mayor facilidad y «todo apunta a que habrá muy buena rotación para el año que viene», destaca Lorenzo.

Fiesta de la vendimia

Para los productores locales, esta jornada les sirve como fiesta de la vendimia. La cita surgió el año pasado por iniciativa de la comisión de fiestas de Santa Gertrudis, para seguir el ejemplo de la promoción del sector primario.

«Muchos pueblos tienen ferias dedicadas a algún producto, como el calamar, la sepia o la patata, así que nosotros decidimos apostar por los vinos de la tierra», recuerda la presidenta de la comisión de fiestas, Marina Costa. La elección también estuvo motivada porque uno de los miembros de la comisión, Toni Costa, produce con su familia el vino de Can Maymó.

Esta bodega está de enhorabuena, ya que este año cumple su trigésimo aniversario. Se fundó tres años antes de que naciera Costa, así que a él le ha tocado «crecer entre las parras». «Mi familia siempre había elaborado vino, como en todas las casas. En 1995, mi padre se animó a vinificar profesionalmente y fue a la Península a formarse», recuerda.

Toni Costa y su padre, en el puesto de Can Maymó. / Marcelo Sastre.

Can Rich, otra de las pioneras de la isla, tampoco puede faltar en Santa Gertrudis. «El año pasado esta feria tuvo un éxito inesperado. Todas las iniciativas que sirvan para poner en valor el producto ibicenco son de agradecer y, en el caso del vino, nos sirven para cambiar la mentalidad de algunos que creen que en Eivissa solo hay vi pagès. Tenemos caldos distintos que están a la altura de cualquier vino del mundo», destaca la propietaria de esta bodega, Stella González.

González aprovecha la jornada para dar a conocer su nuevo tinto elaborado para beber «frío, no fresco, como un blanco o un rosado». «Tratamos de que la gente pierda el prejuicio a tomar un tinto frío, ya que es mucho más afrutado y amable de beber en verano», apunta González.

Can Rich está apostando por elaborar caldos destinados a su consumo en temporada. De hecho, en los últimos años los turistas demandan especialmente los rosados, que «se han puesto muy de moda».

Ojo de Ibiza y Black Nose completan la representación ibicenca en esta segunda edición de EiViFest, a la que también se ha invitado a las dos bodegas de Formentera, Cap de Barbaria y Terramoll. No obstante, al posponerse el evento del sábado al domingo, esta última compañía no ha podido estar presente en la cita.

La fiesta se completa con las sesiones de vinilos a cargo de los dj’s de Vermut a 45 RPM. Javi Box, Ric Jazzbo, Rocker Stomp y Steve Spencer se van intercambiando a los platos para animar a todo el público asistente.