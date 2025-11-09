Sigue grave pero estable la mujer herida en el choque frontal de Santa Eulària

La mujer de 48 años, residente en Ibiza y de nacionalidad brasileña, que resultó gravemente herida en el accidente frontal ocurrido pasada la medianoche del viernes en la carretera PM-810, a la altura del kilómetro 5, permanece ingresada en la Unidad de Traumatología del Hospital Can Misses. La paciente se encuentra estable dentro de la gravedad, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

En el siniestro falleció una mujer de 39 años, de nacionalidad brasileña, cuando el vehículo en el que viajaban ambas, un Volkswagen Golf gris, colisionó frontalmente con un BMW X1 de alquiler en el que circulaban cuatro jóvenes, que sufrieron heridas leves.

Estado en el que quedó el BMW X1 tras el impacto. / DI

El accidente se produjo sobre las 0.24 horas del sábado frente al vivero Jardín Mediterráneo, en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora.

Hasta el lugar acudieron dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), dos de soporte vital básico (SVB), así como efectivos de la Policía Local de Santa Eulària, bomberos y cuerpos de seguridad. Los primeros en llegar fueron una ambulancia SVA y agentes municipales.

Los bomberos del Parque Insular excarcelaron a las dos mujeres, que habían quedado atrapadas en el vehículo tras el fuerte impacto. Seis efectivos participaron en la operación, que duró unos 25 minutos. Una de las víctimas, la copiloto de 39 años, murió en el acto a causa de lesiones incompatibles con la vida, mientras que la conductora fue trasladada con politraumatismos graves al Hospital Can Misses.

Los cuatro ocupantes del BMW, que quedó volcado sobre el techo en mitad de la carretera, pudieron salir por su propio pie y fueron trasladados a la Clínica Vilás y al Hospital Can Misses para su valoración.

Punto negro

Este nuevo siniestro vuelve a poner el foco en la carretera de Santa Eulària, donde este verano murieron tres motoristas en otro tramo peligroso, a la altura de Can Marçà. El Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza tienen pendiente la firma del convenio para reformar la vía, cuyo proyecto prevé mejoras de seguridad, nuevos pasos de peatones, paradas de autobús y refuerzo de la iluminación.