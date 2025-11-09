Lluvias en Ibiza: hasta 17 litros por metro cuadrado y un notable descenso de las temperaturas

La jornada de ayer dió paso a un ambiente otoñal en las Pitiusas, con lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas, según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 19 horas de la tarde de ayer. La alerta amarilla por precipitación se mantuvo activa por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, así como por fuertes vientos y fenómenos costeros en todo el archipiélago.

El municipio de Sant Joan fue el punto donde más precipitaciones se recogieron, con 17 litros por metro cuadrado, seguido del Aeropuerto de Ibiza, con 9 litros, y Formentera, con 7 litros por metro cuadrado. En Vila se registraron 6 litros, mientras que en Sant Antoni las lluvias fueron más moderadas, con 4 litros por metro cuadrado.

Las temperaturas, tal y como se comunicó ayer, también experimentaron un notable descenso respecto a días anteriores. En Formentera, la mínima de hoy se ha situado en 13 grados en la estación de es Ca Marí, mientras que en el Aeropuerto de Ibiza, Vila y Sant Antoni se han alcanzado 11 grados. En Sant Joan, el termómetro marcó igualmente 10 grados, el valor más bajo de la jornada.

Este episodio de inestabilidad ha puesto fin al periodo de temperaturas anormalmente suaves que había predominado en las islas durante las últimas semanas. La Aemet prevé que el tiempo se mantenga variable durante los próximos días, con posibilidad de nuevas precipitaciones y ambiente fresco propio del mes de noviembre.