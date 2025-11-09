La impactante cifra de personas sin una casa digna que ha puesto sobre la mesa el censo de Cruz Roja. Según el recuento de la ONG, alrededor de 1.200 personas viven en infraviviendas en Eivissa durante la temporada turística, entre chabolas, caravanas, coches, tiendas de campaña... Y cuatro de cada diez de estos duermen en vehículos.

Llama la atención

El balance de la Operación Manso-Enroque Bal contra una red de narcotráfico y blanqueo de dinero que operaba en Eivissa en Mallorca. Según fuentes de la investigación, Eivissa servía de base para distribuir la droga a diferentes puntos de Europa. Los estupefacientes llegaban a la isla en barcos mercantes que la arrojaban al mar con balizas y era controlada por una mafia albanesa.

Que haya habido que esperar a que un temporal lo destrozara por completo para retirar el gran velero ‘Helisara’ de la costa de Formentera, entre es Cavall d’en Borràs y ses Illetes. El barco llevaba varado más de un año en la zona y no se había podido retirar por el alto coste de los trabajos, que exigían una licitación específica. Al final, lo que se está recogiendo son los cientos de pedazos de la embarcación.