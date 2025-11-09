El cometa Lemmon, a su paso por Cala d'Hort

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) ha podido ser fotografiado desde Cala d’Hort en los días de mejor visibilidad, coincidiendo su máximo acercamiento a la Tierra, hecho que tuvo lugar el pasado 21 de octubre. Durante esos días, era visible con prismáticos de bajos aumentos, aunque mediante fotografía se pudieron captar muchos más detalles de su larga cola, según ha informado en una nota la Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE).

La imagen fue obtenida el día 23 desde el recinto del observatorio de Cala d’Hort con una cámara Nikon 810A y un teleobjetivo 200 mm F2 por el astrofotógrafo de la AAE Ignacio de la Cueva. La foto es el resultado de apilar diez imágenes de un minuto de exposición cada una, tomadas a ISO1600 y posteriormente procesadas mediante los programas informáticos habituales.

Dos colas

La imagen de Ignacio de la Cueva muestra cómo del cometa surgen dos colas claramente diferenciadas. La más larga corresponde a gases que desprende el núcleo de este cuerpo al ser sublimados por efecto del calor del Sol, mientras que la otra, más clara y más corta, está formada por partículas de polvo, desprendidas también del cometa mientras se desplaza por esta parte del Sistema Solar.

Los cálculos astronómicos realizados indican que C/2025 A6 (Lemmon) posee un período orbital (tiempo que tarda en dar una órbita alrededor del Sol) de 1.350 años, aunque tras su actual visita y el frenado gravitatorio que ésta conlleva, dicho periodo quedaría en el futuro en cerca de 1.150 años. Esto significa que no es un visitante frecuente de la parte interior del sistema solar, y su regreso no se espera hasta dentro de más de mil años.