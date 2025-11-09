Las chicas del San Vicente de Paul de Ibiza se reúnen 50 años después

Las antiguas alumnas del Colegio San Vicente de Paúl de Ibiza, nacidas en 1962, se reunieron este fin de semana en una comida de encuentro para compartir recuerdos y revivir momentos de su etapa escolar.

El encuentro, que se desarrolló en un ambiente feliz y entrañable, sirvió para reunir a compañeras que no se veían desde hacía años, recordando anécdotas y experiencias vividas durante su paso por el colegio.

Las asistentes destacaron la emoción del reencuentro y la alegría de poder mantener el vínculo que las une cinco décadas después de haber compartido aulas y amistades.