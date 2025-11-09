El álbum
Un arcoíris para empezar el día
El sábado amanecía con la alerta amarilla de Aemet por fuertes lluvias y viento. Este arcoíris completo sobre Can Bonet era la señal de que ya empezaban a caer las primeras gotas y de que pronto arreciaría sobre el barrio, como así ocurrió durante toda la jornada a intervalos. Para hoy se esperan nubes y claros.
