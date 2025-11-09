Las aguas de baño en la bahía de Portmany pierden calidad año tras año

De los 41 puntos de muestreo en los que la conselleria de Salud del Govern balear realiza mediciones de la calidad del agua, una gran parte se hallan en la bahía de Portmany: «Si contamos desde Platges de Comte hasta Cala Salada, hay once puntos de muestreo que se analizan cada quince días y solo dos de ellos tienen la calificación de excelente. Casualmente son Platges de Comte y Cala Salada, los dos puntos más alejados del núcleo urbano», indica Léa Leuzinger, coordinadora de la organización Salvem sa Badia.

De hecho, de todas las áreas de la isla en las que se analiza el agua anualmente y varias veces durante la temporada, una de las que tiene peor calidad desde hace años es la playa de s’Arenal, en el centro de Sant Antoni. Allí se toman muestreos en el centro de la bahía y junto al espigón de la playa y desde 2015 uno de los dos no da una media de calidad de agua excelente. A partir de 2019, esta solo es buena o suficiente.

Muestreos tras vertidos

A este historial, Leuzinger le añade los propios muestreos que lleva a cabo la organización cuando se producen vertidos en la zona. En el caso de esta temporada, Salvem sa Badia tomó cuatro muestras después de vertidos provocados por el mal funcionamiento de la red, es decir, por rotura, desbordamiento o atasco.

Estas se tomaron en Caló des Moro, s’Arenal, Punta Xinxó y s’Estanyol. La última llegó a cerrar durante cinco días mientras que en las demás se recomendó no entrar al agua entre tres y cinco días. Al analizar el agua, Salvem sa Badia comprobó que todas las zonas «mostraron niveles de E. coli y enterococos intestinales [las bacterias que también analiza la conselleria] muy por encima de los valores permitidos por el Real Decreto 1341/2007, sobre la calidad de las aguas de baño», detalla la coordinadora.

Sin embargo, matiza que la toma de estas muestras se hizo «lo más cerca posible del punto de salida del vertido, a diferencia del muestreo de calidad del agua de baño que hace la conselleria a mayor profundidad».

La calidad del agua

Además de estas muestras, la asociación también tomó otras en Caló des Moro, s’Estanyol, Port des Torrent y Cala de Bou tras episodios de lluvias intensas, como los que se han visto los últimos meses: «La red es principalmente unitaria, lo que implica que mezcla aguas pluviales y fecales y, en caso de lluvia fuerte, la red desborda y puede haber vertidos de fecales que no estén relacionados ni con una rotura ni con un atasco», aclara Leuzinger, que repite los malos resultados que obtuvieron: «También había valores muy superiores a los límites definidos por la normativa».

En este sentido, recuerda que «el Ayuntamiento de Sant Antoni comunicó hace poco que este verano hubo hasta ocho cierres de playa, sin contar los cierres preventivos o los provocados por vertidos puntuales», lo que revela la urgencia de mejorar las redes de alcantarillado de todas las áreas urbanas, según también exige Alianza por el Agua.

«La realidad es preocupante», destaca Leuzinger, que contrasta estos datos con la reducción de las banderas azules en las playas: «En base a los resultados de este año, solo dos de las once playas medidas en la bahía de Portmany podrían aspirar a alzar la bandera azul». Sin embargo, Leuzinger recuerda que Sant Antoni no cuenta con ellas desde 2013: «En 2007 la bahía contaba con cinco pero la playa de es Regueró la perdió por un vertido tras la rotura del emisario. En 2009 quedaron cuatro, en 2010 tres, y desde entonces han ido desapareciendo año tras año».

Aquí, cabe señalar que cada municipio es el que se presenta como aspirante a la bandera azul: «La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) -encargada de otorgarlas- exige como requisito imprescindible una calidad de agua excelente según las normas que utiliza la conselleria de Salud, por lo que, debido al empeoramiento del agua, puede que [en Sant Antoni] haya renunciado a pedirlas hace tiempo», aclara Leuzinger. Por otro lado, los municipios pueden comprometerse a mejorar continuamente su entorno natural en base a normativas como la internacional ISO 14001 o la europea EMAS.

Aun así, Leuzinger recuerda que este 2025 Ecologistas en Acción otorgó una de sus banderas negras, un informe con el que denuncia la contaminación y mala gestión ambiental de zonas costeras de España, a la bahía de Portmany: «Precisamente por los vertidos repetidos todo el año». Teniendo esto en cuenta, lamenta que parece que se acabe «normalizando que el agua tenga carácter fecal».

Por este motivo, la coordinadora de Salvem sa Badia recuerda que, «aunque la temporada de baño finalice en octubre, los vertidos pueden seguir ocurriendo fuera de ese periodo, especialmente tras lluvias fuertes». Así, recomienda no bañarse ni tumbarse en la arena si se perciben olores fecales o se observan residuos como toallitas, ya que «es probable que el agua esté contaminada con bacterias que pueden causar infecciones como otitis, impétigo o infecciones urinarias».