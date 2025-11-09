El 40% de las playas de Ibiza pierden su calidad «excelente» en 10 años

Las 41 zonas de Ibiza en las que el Govern balear controla periodicamente las aguas de baño tenían una calidad excelente en 2010. Esta se ha ido reduciendo de tal manera que «en los últimos diez o quince años un 40% de playas han perdido esta cualidad», advierte Juan Calvo, director de Alianza por el Agua. De este modo, en 2024, 25 de las áreas muestreadas tuvieron calidad excelente, otras 14 buena y las dos restantes —Port d’es Torrent y el centro de la bahía de Sant Antoni— suficiente.

Así lo expone el informe que realiza Alianza por el Agua en el marco del Observatorio del Agua, a partir de los datos que recopila anualmente la conselleria de Salud del Govern balear.

Zonas que mejoran y zonas que empeoran

Según estos, si no es excelente, la calidad del agua es buena, suficiente o insuficiente, y en 2024 hubo varias mejoras en algunas áreas: los muestreos tomados en el Port de Sant Miquel (Sant Joan), la Platja des Riu (Santa Eulària) y cerca de sa Punta, en Talamanca (Vila), evidenciaron una calidad excelente en comparación con el año anterior. Asimismo, el agua pasó a una categoría «buena» en Portinatx y s’Arenal Gros (Sant Joan), así como en es Pinet (Sant Josep).

Esta mejoría, sin embargo, dista mucho de la calidad que tenían las aguas de baño de Eivissa hace quince años. Alianza por el Agua avisa del descenso constante que se registró entre 2017 y 2024: «Perder excelencia significa que ha habido momentos de daño con contaminación fecal en mayor o menor grado... Lo que pone en riesgo la salud de las personas», señala Calvo.

Los muestreos que hace la conselleria de Salud analizan parámetros microbiológicos de dos bacterias: enterococos intestinales y Escherichia coli. Su concentración determina la calidad del agua en cada zona, por lo que, si se superan los valores permitidos por ley, se prohíbe el baño para garantizar la salud pública (como ocurre cuando se produce un vertido fecal).

Así, la conselleria toma un mínimo de ocho muestras en cada zona de la isla desde el inicio de la temporada hasta octubre y establece su categoría tras calcular la media de la concentración de bacterias. De este modo, unas aguas de baño suficientes o buenas han tenido más bacterias que unas excelentes. Además, en cada visita se anotan cuestiones como la transparencia del agua, la presencia de medusas, macroalgas o fitoplancton o cualquier tipo de residuo flotante.

Vertidos en 2025

Teniendo en cuenta que estos datos son de hace un año, Calvo adelanta lo que se puede esperar tras este verano, en el que varias playas se han visto afectadas por vertidos fecales. Por esta razón, por ejemplo, se cerró la playa de s’Estanyol, en la bahía de Sant Antoni, durante tres días. Asimismo, en otras tres playas de la zona se recomendó no bañarse: en es Pouet durante cinco días y Cala Gració y Caló des Moro, tres. Por otro lado, es Cavallet, Portinatx y Platja d’en Bossa también mantuvieron esta recomendación dos días, y Benirràs, uno.

«Es un tema que realmente nos preocupa, porque es silencioso... Todos hemos cogido una otitis, alguna infección de orina alguna vez... Y es triste que, con todo el conocimiento y la tecnología que tenemos, haya este problema», lamenta Calvo.

«Detrás de todo esto hay un problema que es difícil de solucionar, que es la falta de renovación del alcantarillado», apunta el director de Alianza por el Agua. «A veces el problema se achaca a los emisarios de las depuradoras y viene más de los aliviaderos de pluviales», indica. Calvo explica que, cuando llueve mucho, el sistema de saneamiento unitario se desborda y las aguas mezcladas de fecales y pluviales salen al mar: «lo que hace que el agua esté un poco contaminada». Además, con las lluvias se pueden generar bolsas en la red de alcantarillado (por los residuos sólidos urbanos que se arrastran o por las toallitas, compresas o pelos que se tiran incorrectamente al váter).

En este sentido, el año pasado Alianza por el Agua realizó un estudio en 91 puntos de vertido de pluviales en las zonas más urbanizadas de Eivissa para determinar su impacto en la contaminación marina. Según los resultados, entre Platja d’en Bossa, ses Figueretes, la bahía de Sant Antoni, la de Portinatx y Santa Eulària, solo diez desagües tenían sistemas de retención de residuos.

Retención y sensorización

Por otro lado, el estudio determinó que ninguno de los puntos contaba con sensores para controlar el alivio de los caudales, un requisito que tiene mera función de supervisión. Eso lleva a Calvo a afirmar que «una de las causas de la pérdida de calidad en las aguas del baño es la falta de control de las redes pluviales al mar».

Además, Calvo apunta a la masificación y el crecimiento urbanístico: «Implican un mayor volumen de aguas fecales que hay que recoger y transportar por el alcantarillado hasta llegar a las depuradoras. Su antigüedad, unida a la falta de separación de pluviales y fecales provoca más vertidos. Todo ello, además, se ve agravado por el cambio climático porque las lluvias van a ser cada vez más intensas», destaca.

Por todo esto, Alianza por el Agua reclama que se reduzcan la presión y los impactos ecológicos sobre el litoral marino e insta a los ayuntamientos a renovar las infraestructuras de alcantarillado.