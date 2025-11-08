El tiempo en Ibiza la próxima semana: temperaturas cálidas y alguna precipitación a finales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que, entre el 10 y el 16 de noviembre, la llegada de varios frentes asociados a borrascas atlánticas dejará precipitaciones en buena parte del país, aunque con menor intensidad en el área mediterránea y Baleares, y por extensión en Ibiza y Formentera. Según la previsión de la Aemet, el cielo permanecerá con alguna nube pero sin lluvias hasta el viernes, cuando la probabilidad de precipitaciones es de un 30%.

Según el avance mensual publicado por la Aemet, las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal para esta época del año en prácticamente todo el territorio, incluida Ibiza. Las mínimas y máximas para esta semana en la isla serán de 14 y 24 grados, respectivamente.

De cara a la semana del 17 al 23 de noviembre, el organismo meteorológico advierte de una mayor incertidumbre en las previsiones, aunque apunta que las temperaturas seguirían siendo suaves, propias del otoño, o incluso ligeramente superiores a la media. En cuanto a las lluvias, no hay una tendencia clara, si bien podrían ser superiores a las normales en el área mediterránea peninsular y en Baleares.

Durante la última semana del mes, la Aemet prevé que los valores térmicos se mantengan en torno a los normales o algo más altos en el este peninsular y el archipiélago, mientras que la evolución de las precipitaciones sigue sin definirse con precisión.