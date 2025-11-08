El tiempo en Ibiza: lluvias moderadas y fuertes rachas de viento

La tormenta que desde la madrugada afecta al archipiélago balear ha dejado en Ibiza lluvias leves y sin incidencias relevantes, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, convocada esta mañana por la Dirección General de Emergencias e Interior.

En la isla se han acumulado hasta 4 litros por metro cuadrado en Sant Antoni, mientras que en Formentera el registro ha sido de 6 litros. Las precipitaciones, poco significativas en general, no han ido acompañadas de tormentas eléctricas, y gran parte de las lluvias han caído en el mar, especialmente en el canal que separa Ibiza de Mallorca.

La Aemet mantiene para hoy el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, así como por fuertes vientos y fenómenos costeros en todo el archipiélago. En las islas mayores, Mallorca y Menorca, los avisos se elevan a nivel naranja por precipitaciones más intensas.

En cuanto a las temperaturas, se ha notado un descenso generalizado, con máximas que se han situado entre los 15 y los 18 grados, una bajada considerable respecto a jornadas anteriores.

Por el momento, no se han registrado incidencias destacables en Ibiza ni en Formentera, y Emergencias mantiene activado el Plan Meteobal en nivel de gravedad 0 (IG-0) para las Pitiusas, en previsión de posibles empeoramientos puntuales a lo largo de la jornada.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en zonas costeras y caminos rurales, y seguir las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, recuerdan que el teléfono de contacto es el 112.