El PSOE de Ibiza pide la dimisión de Jordi Grivé por la «grave degradación de Vila»

El Grupo municipal Socialista pidió ayer la «dimisión inmediata» del concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, tras el anuncio de la apertura de un expediente informativo a la empresa concesionaria del servicio, Valoriza. Para el PSOE, esta medida llega «tarde, mal y sin ninguna credibilidad», ya que consideran que los problemas de suciedad y deterioro urbano no son hechos puntuales, sino el resultado de una «gestión deficiente y desatendida» desde el inicio del mandato de Rafael Triguero y Jordi Grivé.

Denuncian un «deterioro evidente» en la limpieza de la ciudad, con aceras sucias, acumulación de residuos, contenedores desbordados y quejas constantes de los vecinos en todos los barrios. «La ciudadanía está cansada de excusas y justificaciones. El PP no puede seguir culpando a los vecinos mientras no cumple con sus responsabilidades más básicas», declara el portavoz socialista, Rafa Ruiz, quien añade que «lo más grave de todo es el engaño constante a la ciudadanía. El PP se comprometió a no cobrar la tasa de basuras hasta que la ciudad estuviera limpia, y está ocurriendo todo lo contrario».

El PSOE considera que la apertura del expediente «es simplemente un gesto para desviar la atención», y acusa al gobierno municipal de falta de control, supervisión y liderazgo político durante toda la legislatura. «Quien debía garantizar un contrato eficaz y un servicio digno para la ciudad no lo ha hecho, y ahora pretenden ocultarlo con un expediente que llega cuando el problema ya ha superado cualquier límite tolerable», sostienen.

Y recuerdan que el presupuesto del contrato de limpieza ha alcanzado su límite y que, pese al incremento de salarios, los resultados «no se ven reflejados en las calles».

La respuesta del PP

Como viene siendo habitual, poco después de que el PSOE enviara su comunicado llegó la respuesta del PP. (A la inversa sucede lo mismo).

En ella, los populares del municipio de Ibiza quisieron «recordar al PSOE que, después de sus ocho años de (des)gobierno, lo mínimo que podría hacer es un ejercicio de autocrítica». «Durante todo ese tiempo», añaden, «no fue capaz de abrir ni un solo expediente a la empresa concesionaria de limpieza, a pesar del evidente deterioro que ya sufría la limpieza urbana entonces. Deterioro y mal estado de los que Rafa Ruiz, máximo responsable del equipo de gobierno del PSOE, ni siquiera era consciente, ya que llegó a calificar la limpieza de la ciudad con un siete» sobre diez.

Ahora, «cuando por fin el equipo de gobierno del PP ha destinado los recursos imprescindibles para mejorar la ciudad», el PSOE, critican, «cree que puede dar lecciones. Además, pese al deplorable estado en que se encontraba Eivissa cuando gobernaba el PSOE, no abrió un solo expediente a la concesionaria del servicio de limpieza».

«En contraposición, el Ayuntamiento de Eivissa ha anunciado esta semana la apertura de un expediente informativo para depurar responsabilidades y mejorar el servicio. Sin embargo, el PSOE intenta desviar la atención con ataques políticos que llegan tarde y carecen de credibilidad», añaden los populares de Vila.