El álbum
Las mujeres electas de la FSE-PSOE se adhieren a ‘Dones en Xarxa’
Las mujeres electas de la FSE-PSOE se han adherido a la iniciativa ‘Dones en Xarxa’, del PSIB-PSOE. En un acto en la sede del partido en Eivissa, concejalas, conselleres, diputadas y cargos orgánicos socialistas firmaron la Carta de Compromiso del proyecto, reafirmando su apuesta por la sororidad, el empoderamiento y el liderazgo colectivo feminista.
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- Complicaciones para entrar en Ibiza por la lluvia