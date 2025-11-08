Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Las mujeres electas de la FSE-PSOE se adhieren a ‘Dones en Xarxa’

Las mujeres electas de la FSE-PSOE se adhieren a ‘Dones en Xarxa’ | FSE-PSOE

Las mujeres electas de la FSE-PSOE se adhieren a ‘Dones en Xarxa’ | FSE-PSOE

Redacción Ibiza

Las mujeres electas de la FSE-PSOE se han adherido a la iniciativa ‘Dones en Xarxa’, del PSIB-PSOE. En un acto en la sede del partido en Eivissa, concejalas, conselleres, diputadas y cargos orgánicos socialistas firmaron la Carta de Compromiso del proyecto, reafirmando su apuesta por la sororidad, el empoderamiento y el liderazgo colectivo feminista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents