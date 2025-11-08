Las mujeres electas de la FSE-PSOE se adhieren a ‘Dones en Xarxa’

Las mujeres electas de la FSE-PSOE se han adherido a la iniciativa ‘Dones en Xarxa’, del PSIB-PSOE. En un acto en la sede del partido en Eivissa, concejalas, conselleres, diputadas y cargos orgánicos socialistas firmaron la Carta de Compromiso del proyecto, reafirmando su apuesta por la sororidad, el empoderamiento y el liderazgo colectivo feminista.