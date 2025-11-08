Una muerta y una herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària

Una mujer ha fallecido y otra ha resultado gravemente herida en un accidente frontal entre dos coches ocurrido la pasada medianoche en la carretera PM-810, a la altura del kilómetro 5, en el término municipal de Santa Eulària, según ha informado el SAMU 061.

El siniestro tuvo lugar a las 00.24 horas, cuando dos vehículos, un Volkswagen Golf 4, en el que viajaban las dos mujeres, colisionó de frente con un BMW, en el que circulaban cuatro jóvenes.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), dos de soporte vital básico (SVB), además de efectivos de los cuerpos de seguridad y bomberos.

Los bomberos, que fueron de los primeros en llegar, excarcelaron a las dos mujeres que quedaron atrapadas en el coche, mientras que los ocupantes del otro turismo involucrdo en el siniestro salieron por su propio pie.

Los equipos sanitarios del SAMU 061 atendieron y estabilizaron a una mujer de 48 años, residente en la isla, que fue trasladada en estado grave al Hospital Can Misses. La copiloto murió en el lugar del accidente, según las mismas fuentes.

Los cuatro ocupantes del segundo coche resultaron heridos de carácter leve y fueron trasladados a la Clínica Vilás y al Hospital Can Misses para su valoración.

El balance del accidente, según el SAMU 061, es de una persona fallecida, una herida grave y cuatro heridos leves.

Este verano fallecieron tres personas en la carretera de Santa Eulària, a la altura de Can Marçà, un punto negro de la isla de Ibiza. El Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell ya ha presnetado un proyecto para reformar este peligroso tramo.