Una muerta y una herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
En el otro vehículo viajaban cuatro jóvenes que resultaron heridas leves
Una mujer ha fallecido y otra ha resultado gravemente herida en un accidente frontal entre dos coches ocurrido la pasada medianoche en la carretera PM-810, a la altura del kilómetro 5, en el término municipal de Santa Eulària, según ha informado el SAMU 061.
El siniestro tuvo lugar a las 00.24 horas, cuando dos vehículos, un Volkswagen Golf 4, en el que viajaban las dos mujeres, colisionó de frente con un BMW, en el que circulaban cuatro jóvenes.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), dos de soporte vital básico (SVB), además de efectivos de los cuerpos de seguridad y bomberos.
Los bomberos, que fueron de los primeros en llegar, excarcelaron a las dos mujeres que quedaron atrapadas en el coche, mientras que los ocupantes del otro turismo involucrdo en el siniestro salieron por su propio pie.
Los equipos sanitarios del SAMU 061 atendieron y estabilizaron a una mujer de 48 años, residente en la isla, que fue trasladada en estado grave al Hospital Can Misses. La copiloto murió en el lugar del accidente, según las mismas fuentes.
Los cuatro ocupantes del segundo coche resultaron heridos de carácter leve y fueron trasladados a la Clínica Vilás y al Hospital Can Misses para su valoración.
El balance del accidente, según el SAMU 061, es de una persona fallecida, una herida grave y cuatro heridos leves.
Este verano fallecieron tres personas en la carretera de Santa Eulària, a la altura de Can Marçà, un punto negro de la isla de Ibiza. El Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell ya ha presnetado un proyecto para reformar este peligroso tramo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- Complicaciones para entrar en Ibiza por la lluvia