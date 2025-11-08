El intenso olor a mierda y las inundaciones que tuvieron que sufrir este jueves por la mañana los vecinos y comerciantes del barrio de es Pratet con la lluvia. Apenas cayó agua durante media hora, pero fue suficiente para que algunas calles se inundaran y para que se llenaran de materia fecal salida de las alcantarillas, para horror de todos ellos.

La preocupación de los vecinos de Sant Ferran, en Formentera, por la falta de seguridad en las calles de la localidad, tomadas por un grupo de individuos que han sembrado el pánico entre los residentes. Critican que siguen campando a sus anchas y que no se ha avanzado nada a pesar de la denuncia pública que hicieron apoyados por la Apima de Sant Ferran y la Asociación del Centro Islámico de la isla.

La importante operación policial que ha llevado a la caída de la banda United Tribuns, dirigida por Stefan Milojevic, de la mafia albanesa, que presumía de haber introducido 43 cargamentos de droga en Eivissa. Tras dos años de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha detenido a 76 personas de esta organización de la que los agentes destacan la «perfecta estructura organizativa».