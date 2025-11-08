Ibiza recupera parte de sus reservas hídricas y alcanza el 39% tras las lluvias de la dana 'Alice'

Las lluvias de la dana Alice han permitido que Ibiza cierre octubre con una importante mejora de sus reservas hídricas, que han pasado del 26% al 39% en solo un mes. Se trata del incremento más destacado del archipiélago, impulsado por las fuertes precipitaciones registradas durante el episodio de mediados de mes.

A pesar de esta recuperación, la isla se mantiene en escenario de alerta, según el último informe de la Dirección General de Recursos Hídricos. Para cambiar de nivel y pasar a prealerta, el índice deberá mantenerse dentro del rango superior durante al menos dos meses consecutivos.

Récords históricos de lluvia

El 11 de octubre, el paso de la dana Alice dejó récords históricos de precipitación diaria en el aeropuerto de Ibiza, con 89,4 litros por metro cuadrado, y en Formentera, con 78,8 l/m². Son los valores más altos desde que existen registros, en 2015.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), octubre ha sido un mes muy húmedo en las Pitiusas, con una media de 174,4 l/m² en Ibiza y 97,2 l/m² en Formentera, frente a los valores habituales de 60 y 43,9 l/m² respectivamente. Esta situación contrasta con la de Mallorca y Menorca, donde el mes se ha considerado “normal” en cuanto a precipitaciones.

En el conjunto de las Illes Balears, las reservas hídricas se mantienen en el 44%, el mismo valor que en septiembre y dos puntos por debajo del nivel de hace un año (46%). Por islas, Mallorca ha bajado del 45% al 44%, y Menorca ha subido del 41% al 43%.

El valor global del índice de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,349, inferior al 0,399 registrado hace un año y al 0,441 de hace dos años.

Precipitaciones y temperaturas

En conjunto, octubre se ha considerado normal en cuanto a lluvias, con una media de 80,4 litros por metro cuadrado frente a los 74,9 l/m² habituales. El porcentaje de precipitación interanual se sitúa en el 95%, aunque las Pitiusas destacan con un 139%, reflejando una notable recuperación tras meses de déficit.

El mes también ha sido cálido en todo el archipiélago, con una temperatura media de 19,6 °C y una anomalía de +0,7 °C respecto a la media climática.

Los técnicos prevén un ascenso de las reservas hídricas durante noviembre, siempre que las lluvias mantengan el comportamiento habitual del otoño. En el caso de Ibiza, la continuidad de las precipitaciones podría consolidar la mejora registrada en octubre y permitir su salida del escenario de alerta.