El Gobierno ultima la declaración de Ibiza como zona catastrófica, según el PSOE

El Gobierno de España ultima la declaración de Ibiza como zona gravemente afectada por emergencias tras los graves daños provocados por las tormentas que arreciaron en la isla en octubre. Así lo ha anunciado en un comunicado de prensa, tras la primera reunión del Comité Insular del partido, en el que aseguran que la medida se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros.

El secretario general de la FSE, Vicent Roselló, ha recordado que las carreteras de la isla quedaron inundadas y critica que el PP ha intentado echar balones fuera: "Dicen que es culpa del PSOE, como si esas autopistas hubiesen caído del cielo. Es inadmisible”.

El dirigente socialista también pide explicaciones al Govern balear por las ayudas autonómicas anunciadas tras las inundaciones: "¿Dónde están los cinco millones de euros que prometió la presidenta Marga Prohens, que debían llegar al Consell Insular y destinarse a las personas más necesitadas?”, se preguntan los socialistas en su comunicado.

Por contra, los socialistas destacan que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha tramitado un 20% de los expedientes relacionados con los daños del temporal y exigie que las ayudas "lleguen ya a los bolsillos de los afectados", como los comerciantes de zonas perjudicadas por las lluvias en Platja d’en Bossa, es Pratet o Santa Eulària. En este sentido, instan al Consell d’Eivissa a abrir una “ventanilla única” de asesoramiento para agilizar la tramitación de las compensaciones.

Asentamientos

Durante la primera reunión del nuevo Comité Insular de la FSE constituido con Joan Marí ‘Marge’ como presidente, Margalida Tur como vicepresidenta y Ramón Roca como secretario, Roselló también ha denunciado que el PP "ha dado la espalda a la dignidad de las 1.200 personas que viven en asentamientos" en la isla. Roselló, en referencia así al censo del sinhogarismo en la isla presentado ayer por la Cruz Roja, subraya quese trata de trabajadores, familias con niños, personas mayores y con necesidades especiales: “¿Dónde comen? ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Dónde está la dignidad de estas personas si las instituciones no les ayudan?”.

El líder socialista achaca al PP una falta de medidas para afrontar la emergencia habitacional y recuerda que su partido ha propuesto "limitar los precios del alquiler y construir más vivienda pública".

Críticas a la gestión sanitaria y ambiental

Roselló ha dedicado parte de su intervención a la situación del sistema sanitario público en Ibiza, que a su juicio "empeora cada día bajo el Gobierno del PP" y aprovecha para pedir la dimisión del gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán. Así, recuerda que Marga Prohens y Vicent Marí, antes de las elecciones de 2023, "llegaron a manifestarse ante el Hospital Can Misses reclamando una mejor gestión”, mientras que ahora "mantienen a un gerente al que 22 altos cargos del hospital han retirado su apoyo”.

Por otra parte, el secretario general de la FSE alerta sobre la “falta de planificación en la gestión del agua, la masificación turística y la especulación urbanística”. En su opinión, el PP “exprime los recursos naturales hasta agotarlos, mientras sigue construyendo en suelo rústico e ignora problemas como el vertedero de Ca na Putxa”.

Para concluir su intervención, Roselló anima a la militancia socialista a preparar el próximo ciclo electoral: “En 2027 habrá que elegir entre la luz y la oscuridad”, en referencia al PP y Vox que, según él, van de la mano y pretenden devolvernos décadas atrás”.