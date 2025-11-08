La finca con más caballos de Ibiza: en venta por 43,5 millones de euros

En el interior de Ibiza se encuentra la propiedad más cara y con más caballos de la isla, valorada en 43,5 millones de euros. La finca, ubicada en Sant Antoni, se anuncia a través del portal de Idealista, en el que lo que más destaca es el complejo ecuestre que coserva la finca.

La propiedad consta de una parcela de casi 78.000 metros cuadrados, de los cuales 8.774 metros cuadrados son construidos distribuidos en tres plantas. La vivienda principal dispone de nueve habitaciones, diez baños, amplios salones, biblioteca, comedor y cocina tradicional con despensa y patio interior.

Una de las habitación del inmueble / Idealista

El estilo de la villa se inspira en los cortijos andaluces, con materiales como madera tallada, mármol e iroko. El inmueble consta de todo tipo de detalles, como una bodega, una sala de billar, despacho, garaje y un apartamento para el personal. Las terrazas y jardines incluyen fuentes, rincones de descanso, un huerto y una piscina de 385 metros cuadrados con cascada, sistema contracorriente y zona de barbacoa.

La piscina de la finca / Idealista

La finca cuenta además con varias construcciones auxiliares: una casa para el personal de 130 metros cuadrados con tres dormitorios, salón y oficina, y dos apartamentos independientes.

Lo que más destaca de este complejo son las instalaciones ecuestres, que albergan alrededor de 120 caballos. La finca dispone de 26 cuadras, dos pistas de doma, piscina de musculación para caballos, áreas de revisión veterinaria y un guadarnés con bar y chimenea. En el centro de la finca se encuentra un patio con fuente y con vistas a la iglesia de San Rafael.

Instalaciones ecuestres de la finca / Idealista

La propiedad cuenta con pozo propio, depósitos de agua de gran capacidad, calefacción central de gas, aire acondicionado y cerramientos artesanales en piedra e hierro forjado. Su orientación sur garantiza luz natural durante todo el día, y el acceso exterior está adaptado para personas con movilidad reducida.

Asimismo, con todas estas características la finca se posiciona entre el inmueble más caro de la isla, con un precio por metro cuadrado de 4.958 euros.