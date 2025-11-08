Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

EN DIRECTO | Sigue la tormenta en Ibiza y Formentera

Las Pitiusas se encuentran en alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas, viento y mala mar

Alerta amarilla en las Pitiusas.

Alerta amarilla en las Pitiusas. / Aemet

Redacción Digital

Ibiza

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern balear ha pedido máxima prudencia ante la llegada de una borrasca activa que cruzará las Islas Baleares durante este sábado. El frente, impulsado por un aire más frío que choca con las altas temperaturas registradas de este viernes, entrará por Ibiza y se desplazará con rapidez hacia Mallorca y Menorca.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents