En Directo
EN DIRECTO | Sigue la tormenta en Ibiza y Formentera
Las Pitiusas se encuentran en alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas, viento y mala mar
La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern balear ha pedido máxima prudencia ante la llegada de una borrasca activa que cruzará las Islas Baleares durante este sábado. El frente, impulsado por un aire más frío que choca con las altas temperaturas registradas de este viernes, entrará por Ibiza y se desplazará con rapidez hacia Mallorca y Menorca.
Redacción Digital
Precipitaciones caídas esta noche en Ibiza
La tormenta ha dejado algunas precipitaciones leves esta noche, según los datos de la Aemet. En Sant Antoni se han registrado cuatro litros hasta las ocho de la mañana; en Sant Joan y Formentera, tres litros, y en Ibiza y Sant Josep, dos litros.
Redacción Digital
La borrasca vendrá acompañada de menos viento
Las últimas actualizaciones muestran que la borrasca mediterránea no será tan profunda como se preveía, por lo tanto, habrá menos viento, señala la Aemet.
El mayor volumen de lluvia caerá durante las horas centrales del día.
La tormenta ya ha llegado a Ibiza
Las fuertes precipiatciones ya han hecho acto de prensecia en la isla. En Santa Eulària llueve con fuerza y en Sant llorenç han caído incluso granizos.
