La 'Declaración de Ibiza' exige al Estado actuar de inmediato con los tratamientos contra el alzhéimer

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) ha exigido al Estado que actúe “de manera inmediata” ante el “nuevo y esperanzador panorama” que se abre con la reciente aprobación de dos fármacos innovadores para el tratamiento del Alzheimer. Así lo manifestó su presidenta, Mariló Almagro, durante el acto de clausura del XI Congreso Nacional del Alzheimer y el XV Congreso Iberoamericano del Alzheimer, celebrado esta semana en el Recinto Ferial de Ibiza.

Almagro destacó que, por primera vez en más de veinte años, estos nuevos tratamientos “representan una verdadera innovación terapéutica y inciden directamente sobre la enfermedad”. En este sentido, subrayó que “Ceafa quiere ser un actor colaborativo con el Ministerio para avanzar hacia estas metas”, aunque recordó que la Confederación mantendrá su papel “representativo y reivindicativo que le corresponde en estos momentos, en los que la defensa de los derechos de las personas afectadas tiene, si cabe, más sentido que nunca”.

Durante el acto, la presidenta de Ceafa leyó la Declaración de Ibiza, un manifiesto firmado por las entidades miembro de la Confederación en el que se insta a los gobiernos a reconocer el Alzheimer como una prioridad sociosanitaria de primer orden. En España, la enfermedad afecta directamente a casi 1,2 millones de personas, una cifra que, según advirtió, aumentará en las próximas décadas. “En 2040 España será el país más envejecido y con la mayor esperanza de vida del mundo. Sabemos que el riesgo de demencia se multiplica con la edad”, alertó Almagro, reclamando que “para afrontar el futuro que se avecina deberán construirse políticas transversales que afronten el problema en su verdadera dimensión”.

Igualdad en el acceso a los nuevos tratamientos

Ceafa insiste en que la incorporación de los nuevos fármacos a la cartera de servicios del sistema sanitario público debe hacerse “a todas aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos, en igualdad de condiciones con independencia del ámbito geográfico o territorial en el que vivan”.

Además, la organización hace un llamamiento a los profesionales sanitarios para impulsar un cambio cultural que supere el “nihilismo sobre el diagnóstico y el tratamiento del alzhéimer”. En palabras de Almagro, “las diferentes sociedades médicas españolas vinculadas con el abordaje del alzhéimer deberán liderar esos procesos de cambio entre sus profesionales”.

La Confederación también pide que la investigación continúe desarrollando nuevos tratamientos y mejorando la eficacia de los existentes, al tiempo que el movimiento asociativo se convierta en un aliado activo. “Es importante que la sociedad en general y la afectada por Alzheimer en particular sea consciente de la situación actual de la investigación y de las nuevas opciones diagnósticas y terapéuticas que se espera estén en breve a disposición”, añadió. “Porque la conciencia social es la base sobre la que ha de argumentarse cualquier propuesta, petición o exigencia para que, en este caso, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas muestren la receptividad que se les solicita en esta declaración”.

Un congreso para aprender y avanzar

El Congreso, clausurado este viernes, contó con la participación de la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell de Ibiza, Carolina Escandell; la presidenta de AIB, Bertha D. Quezada; y la presidenta de FAIB/AFA Eivissa y Formentera, Rosa Sánchez. Todas coincidieron en destacar “el gran trabajo de Ceafa y las asociaciones españolas y latinoamericanas en su labor diaria con las personas afectadas”, además de subrayar “la importancia de congresos como este para seguir aprendiendo y creando redes que se traduzcan en recursos”.

El acto de clausura contó también con la intervención, por vídeo, de la directora del Imserso, Mayte Sancho, quien hizo un llamamiento a acompañar esta enfermedad “desde la dignidad y para poder ofrecer una buena vida”. Sancho señaló que “empezamos a entender que es un problema de la sociedad actual que merece una respuesta más clara y profesional que la que está teniendo hasta ahora”.

Durante las jornadas se abordaron temas como el envejecimiento, el edadismo y el diagnóstico precoz, en una ponencia del geriatra Pedro Abizanda Soler, quien recordó que “los prejuicios sobre la edad pueden afectar tanto al rendimiento cognitivo como al acceso a diagnósticos y terapias”, y defendió que “la edad no debe ser un límite para participar en ensayos clínicos si existe beneficio geriátrico”.

También se presentó el ensayo clínico multicéntrico CST-ES, liderado por el investigador Enrique Pérez Sáez, que evalúa la eficacia de la Terapia de Estimulación Cognitiva en personas con Alzheimer. Esta metodología, explicó, “promueve el aprendizaje activo y la socialización a través del trabajo grupal, utilizando elementos como fotografías y música para activar la reminiscencia”, y ha mostrado beneficios tanto cognitivos como en calidad de vida.

Ceafa cerró el encuentro agradeciendo la asistencia y el compromiso de las familias, los pacientes y las entidades colaboradoras, y anunció que la próxima edición del congreso se celebrará en Logroño.