Campaña de poda para mejorar las zonas de sombra natural en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha emprendido la campaña de podas de las zonas verdes del municipio para este invierno, que este año incorpora un nuevo modelo de gestión del arbolado urbano centrado en "favorecer la creación de zonas de sombra natural y mejorar el confort térmico en los espacios públicos", según destaca el Consistorio en un comunicado de prensa.

La iniciativa forma parte de la "estrategia municipal de adaptación al cambio climático y busca mitigar los efectos del calor extremo, especialmente en plazas, parques, entornos escolares y zonas peatonales donde se concentra una gran afluencia de personas".

A diferencia de campañas anteriores, el Ayuntamiento reducirá las podas severas o formativas intensas y priorizará un modelo de mantenimiento que "respete la estructura natural de los árboles". Con este cambio, se permitirá el desarrollo de copas más amplias y frondosas, lo que "aumentará la superficie de sombra, favorecerá la biodiversidad y mejorará la captación de dióxido de carbono".

Beneficios ambientales y sociales

Desde el Consistorio explican que la nueva tipología de poda se enmarca en una política integral de renaturalización urbana, destinada a mejorar de la salud y longevidad del arbolado, la reducción del estrés de las especies y de la frecuencia y el coste de futuras intervenciones, así como una mejora en la calidad ambiental y la estética de los espacios públicos.

Las actuaciones se concentrarán en plazas y paseos urbanos, zonas de colegios e instalaciones deportivas, así como en parques y áreas verdes. En todos estos puntos, la presencia de sombra natural contribuirá al bienestar y la seguridad de los usuarios, al tiempo que promoverá un paisaje más naturalizado y adaptado a las condiciones climáticas del municipio, según destaca el Ayuntamiento.