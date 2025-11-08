Medio Ambiente
Campaña de poda para mejorar las zonas de sombra natural en Santa Eulària
El Ayuntamiento destaca que la intervención alarga la vida del arbolado urbano
Redacción
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha emprendido la campaña de podas de las zonas verdes del municipio para este invierno, que este año incorpora un nuevo modelo de gestión del arbolado urbano centrado en "favorecer la creación de zonas de sombra natural y mejorar el confort térmico en los espacios públicos", según destaca el Consistorio en un comunicado de prensa.
La iniciativa forma parte de la "estrategia municipal de adaptación al cambio climático y busca mitigar los efectos del calor extremo, especialmente en plazas, parques, entornos escolares y zonas peatonales donde se concentra una gran afluencia de personas".
A diferencia de campañas anteriores, el Ayuntamiento reducirá las podas severas o formativas intensas y priorizará un modelo de mantenimiento que "respete la estructura natural de los árboles". Con este cambio, se permitirá el desarrollo de copas más amplias y frondosas, lo que "aumentará la superficie de sombra, favorecerá la biodiversidad y mejorará la captación de dióxido de carbono".
Beneficios ambientales y sociales
Desde el Consistorio explican que la nueva tipología de poda se enmarca en una política integral de renaturalización urbana, destinada a mejorar de la salud y longevidad del arbolado, la reducción del estrés de las especies y de la frecuencia y el coste de futuras intervenciones, así como una mejora en la calidad ambiental y la estética de los espacios públicos.
Las actuaciones se concentrarán en plazas y paseos urbanos, zonas de colegios e instalaciones deportivas, así como en parques y áreas verdes. En todos estos puntos, la presencia de sombra natural contribuirá al bienestar y la seguridad de los usuarios, al tiempo que promoverá un paisaje más naturalizado y adaptado a las condiciones climáticas del municipio, según destaca el Ayuntamiento.
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa