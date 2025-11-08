Aplazada la feria del vino de Santa Gertrudis por las lluvias
Se mantienen los conciertos esta noche en la carpa
Ibiza
La 2ª Fira de Vins de sa Terra - Ei Vi Fest, prevista este sábado de 12 a 24 horas en Santa Gertrudis, se ha aplazado por las lluvias y el viento a este domingo día 9 de noviembre. Se celebrará de 12 a 17 horas en el aparcamiento junto a la plaza. La organización mantiene los conciertos programados para este sábado tarde noche en la carpa, con Los del Varadero y DJ Bang Bang.
El resto de actividades previstas para este sábado se reubicarán durante la jornada del domingo, junto con las degustaciones de vinos de la IGP Vi de la Terra Eivissa/Ibiza. La feria, enmarcada en las fiestas de Santa Gertrudis, reivindica la tradición vitivinícola de la isla y el trabajo de las bodegas acogidas a la Indicación Geográfica Protegida.
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa