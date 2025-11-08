Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aplazada la feria del vino de Santa Gertrudis por las lluvias

Se mantienen los conciertos esta noche en la carpa

Una imagen de la edición anterior.

Una imagen de la edición anterior. / Vicent Marí

Redacción Digital

Ibiza

La 2ª Fira de Vins de sa Terra - Ei Vi Fest, prevista este sábado de 12 a 24 horas en Santa Gertrudis, se ha aplazado por las lluvias y el viento a este domingo día 9 de noviembre. Se celebrará de 12 a 17 horas en el aparcamiento junto a la plaza. La organización mantiene los conciertos programados para este sábado tarde noche en la carpa, con Los del Varadero y DJ Bang Bang.

El resto de actividades previstas para este sábado se reubicarán durante la jornada del domingo, junto con las degustaciones de vinos de la IGP Vi de la Terra Eivissa/Ibiza. La feria, enmarcada en las fiestas de Santa Gertrudis, reivindica la tradición vitivinícola de la isla y el trabajo de las bodegas acogidas a la Indicación Geográfica Protegida.

TEMAS

