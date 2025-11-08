La Aemet califica octubre como un mes muy húmedo en Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que octubre de 2025 fue un mes muy húmedo en Ibiza debido a los episodios de lluvias intensas. El observatorio del aeropuerto contabilizó 127,3 litros por metro cuadrado el día 11 y un total mensual de 184,8 litros.

En el conjunto del archipiélago balear fue un mes húmedo: la precipitación media ascendió a 84,7 litros, lo que representa el 107 por ciento del valor medio del mes respecto al periodo de referencia 1991–2020.

Porcentaje de la precipitación con respecto a la media 1991-2020 en octubre de 2025. / Aemet

Mes seco

Sin embargo, en el territorio nacional octubre de 2025 fue el segundo más seco del siglo XXI y el sexto más cálido desde que hay registros. Pese a los episodios puntuales de lluvias intensas, las precipitaciones se situaron muy por debajo de lo normal, confirmando la tendencia de los últimos años hacia octubres cada vez más cálidos y secos.

Según el avance climático publicado por la Aemet, la precipitación media en la España peninsular fue de 48,2 litros por metro cuadrado, apenas el 62 % del valor medio del mes respecto al periodo de referencia 1991–2020. Esto convierte a octubre de 2025 en el decimosexto más seco de toda la serie histórica iniciada en 1961.

En el conjunto del país, las lluvias fueron escasas en el interior y norte peninsular, a excepción del litoral mediterráneo y Baleares. Por el contrario, Canarias presentó un patrón seco o muy seco, especialmente en las islas orientales.

Anomalías de las temperaturas medias en octubre de 2025 respecto al período 1991-2020. / Aemet

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la media nacional se situó en 16,7 °C, 2,1 grados por encima del promedio habitual. Octubre fue un mes muy cálido en casi toda España y extremadamente cálido en la mitad sur peninsular, Ceuta y Melilla. En Baleares el mes tuvo un carácter cálido, con temperaturas por encima de lo normal durante buena parte del mes, con una anomalía térmica del 0,4 grados.

Entre los días 12 y 25 de octubre se vivió un episodio prolongado de calor, con temperaturas nocturnas especialmente elevadas, que se interrumpió bruscamente el día 26, cuando los termómetros bajaron hasta seis grados en algunas zonas.

La Aemet destaca que el contraste con octubre de 2024 —el más lluvioso de toda la serie histórica— evidencia la gran irregularidad del régimen de precipitaciones en España y consolida la tendencia hacia octubres más cálidos y secos en las últimas décadas.