"El plan urbanístico de Sant Antoni sólo prevé viviendas para ricos", denuncia el PSOE

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni ha presentado formalmente sus alegaciones al avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado inicialmente en el pleno del pasado mes de agosto con el voto en contra de toda la oposición. El secretario general de la Agrupación Socialista de Sant Antoni, Pep Marí ‘Marge’, denuncia que el documento “está hecho para beneficiar a unos pocos, en lugar de pensar en los intereses del conjunto de la ciudadanía”. Según explica, las alegaciones del PSOE se centran en la reclamación de vivienda pública, servicios y equipamientos para los vecinos, así como en la protección del entorno y del medio ambiente.

Aunque el grupo socialista comparte la necesidad de aprobar un nuevo PGOU —ya que el actual data de 1987 y está “totalmente desfasado”—, advierte de que “cualquier plan urbanístico debe ser consensuado con todos los grupos políticos, dejando de lado las mayorías absolutas, algo que no se ha tenido en cuenta”, subraya Marí.

Entre las principales críticas, el PSOE se opone frontalmente a la urbanización de zonas inundables, recordando los episodios recientes de lluvias torrenciales y las inundaciones históricas sufridas en la isla. “No podemos anteponer los intereses urbanísticos a la seguridad de la ciudadanía”, advierte el dirigente socialista.

"La urbanización de sa Talaia no respeta una zona natural"

El partido también rechaza la urbanización de sa Talaia de Sant Antoni, al considerar que la propuesta “no respeta una zona natural que actúa como el pulmón del núcleo urbano y va en contra de la imagen y la protección medioambiental del municipio”. “Debemos proteger esta zona verde y no construir encima”, insiste Marí. Otra de las prioridades planteadas por el PSOE es el acceso a la vivienda, reclamando que el nuevo planeamiento urbanístico priorice la construcción de vivienda pública. “Sin vivienda para jóvenes y familias, el municipio condena a la clase trabajadora a la más absoluta precariedad”, alerta el secretario general socialista.

El PSOE también destacado la falta de aparcamiento en los núcleos urbanos, una situación que, según denuncia, se agravará con el cierre proyectado de áreas actualmente habilitadas. Por ello, propone la realización de un estudio de movilidad integral que se integre en el futuro PGOU.

Otro de los puntos señalados en sus alegaciones es el uso excesivo de la figura de los Núcleos Rurales, con 17 incorporaciones en el nuevo plan. Los socialistas sugieren excluir Cala Gracioneta para preservar su entorno natural y evitar su crecimiento. En cambio, proponen que Can Llaudis, Can Xicu Musson y Can Tomàs pasen a ser zona urbana, dadas sus características y servicios actuales. También defienden que Sant Mateu y Santa Agnès mantengan la categoría de urbano, como se estableció en 2013, “sin retroceder a una catalogación rural”.

Sant Antoni "ha tocado techo"

En materia turística, el PSOE considera que “el municipio ha tocado techo” en cuanto a plazas hoteleras, debido a las limitaciones territoriales, de servicios e infraestructuras. Por este motivo, plantea una reducción de las zonas hoteleras en el nuevo plan.

Finalmente, el grupo socialista propone eliminar la zona industrial y la gran área urbana anexa a Sant Rafel, y apostar en su lugar por la centralización de la actividad industrial en el polígono de Montecristo, que consideran más adecuado.

Pep Marí ‘Marge’ expresa su deseo de que el equipo de gobierno de Marcos Serra “tenga en cuenta estas consideraciones, deje de lado los intereses particulares de unos pocos y trabaje por un PGOU que de verdad garantice la calidad de vida de toda la ciudadanía de Sant Antoni”.