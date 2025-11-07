A la venta la 'Villa Meona' de Ibiza, con 12 cuartos de baño

Una villa de lujo se encuentra a la venta en la urbanización Vista Alegre, en es Cubells, por un módico precio de 22 millones de euros. La propiedad, conocida como ‘Villa Z’, cuenta con 1.200 metros cuadrados construidos, ocho dormitorios y, lo más curioso, doce cuartos de baño. Esta cantidad de baños recuerda a la mítica 'Villa Meona', como fue conocida la residencia del ex ministro de Economía ya fallecido Miguel Boyer y la socialité Isabel Preyler. Los Boyer tenían 13 aseos en una casa de 1.370 metros cuadrados, que fue mostrada a los españoles en 1992 a través de un reportaje en la revista ¡Hola!. El periodista y escritor Alfonso Ussía bautizó la propiedad como Villa Meona en una columna publicada en el diario ABC.

Baños revestidos en mármol de Carrara y detalles dorados. / Idealista

En el caso ibicenco, la villa se ubica en una urbanización cuenta con vigilancia privada 24 horas, cámaras y acceso restringido solo a residentes e invitados. Desde la villa se puede disfrutar de vistas privilegiadas de Ibiza, que abarcan desde ses Salines hasta Formentera.

La finca, rodeada de naturaleza, se encuentra a cinco minutos en coche de la playa de es Cubells, a quince de Cala Jondal y a doce minutos del pueblo de Sant Josep, con todos los servicios esenciales, detalla el anunciante de la mansión. El aeropuerto y el casco antiguo de Ibiza están a unos 20 y 25 minutos, respectivamente.

Piscina y vistas al mar. / Idealista

Cuatro niveles

Con una parcela de 2.939 metros cuadrados y cuatro niveles comunicados por ascensor, ‘Villa Z’ destaca por su arquitectura ultramoderna y sus materiales de alta gama. La entrada, presidida por una puerta maciza de oro y mármol de Carrara, da paso a un amplio salón con chimenea, cocina de diseño abierta y terraza con ventanales automáticos que integran los espacios interiores y exteriores.

El dormitorio principal dispone de terraza privada, vestidor y un baño en suite con bañera exenta y vistas al mar. En total, la propiedad cuenta con doce baños revestidos en mármol de Carrara y detalles dorados, además de una bodega climatizada a 16 grados, varias terrazas y una piscina con vistas infinitas al Mediterráneo.