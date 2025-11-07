Tormentas, viento y descenso de temperaturas: Ibiza y Formentera, en alerta amarilla este sábado

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern balear ha pedido máxima prudencia ante la llegada, esta madrugada, de una borrasca activa que cruzará las Islas Baleares durante el sábado. El frente, impulsado por un aire más frío que choca con las altas temperaturas registradas de este viernes, entrará por Ibiza y se desplazará con rapidez hacia Mallorca y Menorca.

Aunque el episodio afectará a todas las islas, las previsiones señalan que la mayor incidencia se registrará en Mallorca —especialmente en la Serra de Tramuntana y en las zonas norte y nordeste— y en Menorca, donde se esperan acumulados más elevados. El momento de mayor intensidad se situaría en torno al mediodía del sábado, entre las 12.00 y las 13.00 horas, con un descenso generalizado de las temperaturas.

Para Ibiza y Formentera, la Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 80 en 12 horas. El temporal vendrá acompañado de tormentas, rachas de viento intermitentes de fuerza 7 en el litoral y mala mar. Se prevé que la inestabilidad llegue durante la madrugada y se note a lo largo de la jornada del sábado, con chubascos a ratos intensos y mar de fondo complicando la navegación y el baño.

La alerta estará activa desde la medianoche de este viernes hasta el sábado a las 23.59 horas. Además, el temporal traerá consigo una notable bajada de temperaturas en las islas.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido la mañana de este viernes para analizar la situación y ha activado distintos niveles del plan especial frente a fenómenos meteorológicos adversos: en Mallorca y Menorca rige el IG-1 (naranja) por lluvias y tormentas, mientras que en Ibiza y Formentera se mantiene el IG-0 (amarillo) por precipitaciones y tormenta, además del IG-0 por viento y fenómenos costeros en las Pitiusas y en Mallorca. Emergencias ha solicitado a los ayuntamientos que ajusten sus Planes de Emergencia Municipal al nivel de alerta vigente y ha indicado que la situación se monitoriza de manera continua.

Las autoridades recomiendan limitar los desplazamientos a lo imprescindible, extremar la precaución en carreteras y puntos bajos propensos a encharcamientos y evitar actividades al aire libre y en la costa mientras dure el episodio. En caso de incidencia, se recuerda la conveniencia de llamar al 112 y seguir los consejos de autoprotección difundidos por los canales oficiales.

El Comité Técnico Asesor volverá a reunirse mañana sábado a las 10.00 horas para actualizar la información y valorar nuevas medidas en función de la evolución del temporal.