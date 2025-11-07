Sanción de hasta 60.000 euros a una empresa pirata de seguridad en Ibiza

La Policía Nacional en Ibiza ha propuesto para sanción a una empresa por incumplir la legislación relativa a la seguridad privada durante un evento celebrado el pasado fin de semana en Sant Antoni.

Los agentes detectaron irregularidades manifiestas al observar a varios individuos en actitud vigilante, vestidos de negro y con el anagrama de una empresa, realizando rondas de vigilancia. Tras identificar a tres de ellos, manifestaron que trabajaban para dicha empresa y que su función consistía en evitar que nadie entrara a unas casetas cerradas para robar, según ha informado el Cuerpo Armado en un comunicado.

Al comprobar la documentación, los agentes constataron que ni la empresa ni los vigilantes cumplían los requisitos mínimos legales exigidos para ejercer labores de seguridad privada.

Dos infracciones muy graves

Tras escuchar a las partes y examinar la documentación presentada, la empresa ha sido propuesta para sanción por dos infracciones muy graves: prestar servicios de seguridad privada a terceros sin estar autorizada y contratar a personal sin la habilitación o acreditación correspondiente.

Según la legislación vigente, la cuantía conjunta de las sanciones podría oscilar entre 6.002 y 60.000 euros.