Remodelación de Sant Carles: «La peatonalización debe seguir el ejemplo de Santa Gertrudis»

Tras una larga espera y una compleja tramitación burocrática, los vecinos de Sant Carles ven cumplida su histórica reivindicación para que se peatonalice el centro del pueblo. En noviembre de 2008, el entonces alcalde, Vicent Marí, presentaba unas nuevas normas subsidiarias del municipio de Santa Eulària que, entre otros objetivos, iban a permitir sacar el tráfico rodado del entorno de la iglesia y el cementerio de Sant Carles. Dieciocho años después, los primeros pasos de esta actuación urbana por fin se han hecho visibles con las vallas que impiden aparcar en la zona de obras.

A pocos metros del templo parroquial, el empresario Miguel Torres se muestra más que optimista ante la remodelación, pese a que implicarán «casi un año de molestias, polvo y ruidos».

Torres, propietario del restaurante Peralta y promotor de las tres manzanas de viviendas que se levantaron al sur de la iglesia, nació en Ca n’Andreu des Trull, una de las fincas más emblemáticas de Sant Carles y ahora reconvertida en un centro etnográfico. Se confiesa especialmente sensibilizado y confía en que las futuras obras «mantendrán la esencia del pueblo, con las paredes de piedra adecuadas, y se convertirá en un núcleo más atractivo para la gente».

Señales indicativas de las obras. / Marcelo Sastre.

A primera hora del jueves, y poco después de una intensa lluvia, la localidad parece aletargada. Tan solo los padres que van acercando a sus pequeños al colegio generan cierta actividad. Uno de ellos, Óscar Enguita, residente en es Canar, está seguro de que «a la larga, va a ser un proyecto positivo para el pueblo». «Sufriremos alguna molestia, pero tampoco creo que tengamos muchas pegas para aparcar», destaca.

¿Dónde aparcar?

Precisamente, el problema de estacionamiento es la gran pega que Ilaria Diani, de la Pizzeria Enfarinarte, achaca a esta inminente remodelación urbana. Lamenta que, hace tres meses, cerraran el aparcamiento junto a su establecimiento «para construir pisos para los ricos». «Me da miedo que quede todo cerrado y venga menos gente que antes. También se ha perdido un aparcamiento donde se ha construido la Escoleta, por lo que este verano ya nos ha afectado a los que trabajamos aquí», se resigna Diani.

En cambio, Paula Marí Guasch está convencida de que la nueva cara de Sant Carles será un gran revulsivo: «Va a ser mucho más positiva que negativa; debe seguir el ejemplo de Santa Gertrudis, donde la clientela de los negocios y la vida en el pueblo han mejorado muchísimo gracias a la peatonalización».

Su amiga Laura Juan corrobora estas impresiones y espera que se buscarán alternativas para los estacionamientos que ahora se pierdan. Pone como ejemplo que esta misma semana, con motivo de las fiestas patronales, «se habilitaron espacios a la entrada del pueblo y había muchísimos sitios para aparcar».

Natalia Gallego acaba de dejar a su hijo en la Escoleta y aprovecha para tomar un café con su madre, Sheila. Para ella, dejar los coches a la entrada de la localidad mejorará la actividad social. «Tendremos menos contaminación y los niños tendrán más espacio para corretear y menos ajetreo. Va a ser mucho más bonito y le vendrá muy bien al pueblo», subraya.

Natalia Gallego con su madre, Sheila. / Marcelo Sastre

Por su parte, desde el Ayuntamiento se informó ayer de que uno de los principales solares que se usaban como aparcamiento ha tenido que habilitarse, de manera temporal, como depósito de los materiales necesarios para los trabajos de peatonalización. No obstante, el portavoz municipal indicó que «se está trabajando activamente» para crear nuevas zonas de aparcamiento en Sant Carles. Asimismo, se reforzará la señalización para localizar las plazas de estacionamiento disponibles.

Presupuesto

La peatonalización del centro de Sant Carles se ha adjudicado por 5,5 millones de euros a la empresa Hermanos Parrot, un 35 % por debajo del presupuesto de licitación. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de once meses, remodelarán todo el entorno de la iglesia para dotarlo de una plaza homogénea y eliminar el tráfico rodado, salvo un vial para vehículos de emergencia y servicios. El proyecto, del Estudio Blakstad, contempla la renovación de todas las infraestructuras y la creación de espacios específicos para las exhibiciones de ball pagès y actuaciones musicales, así como áreas de sombra y descanso.