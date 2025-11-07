Reconocimiento europeo para el aula de Criminalidad Azul de IbizaPreservation

La Comisión Europea ha reconocido oficialmente al Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I (UJI) como acción dentro de la Misión europea ‘Restore our Ocean and Waters by 2030’, que impulsa la restauración y protección de los ecosistemas marinos y de agua dulce en todo el continente. El sello europeo consolida al Aula dentro de la red de iniciativas alineadas con la Estrategia de Biodiversidad 2030 y el Pacto Verde, y refrenda su liderazgo como modelo educativo e investigador que conecta ciencia, sociedad y acción local frente a la contaminación marina.

Creada en 2024 mediante un convenio entre IbizaPreservation y la UJI, el Aula es una iniciativa pionera en el Mediterráneo que aplica el concepto de ‘criminalidad azul’ —el estudio de daños y delitos ambientales en entornos marinos— como herramienta para fortalecer la educación ambiental, la prevención y la resiliencia costera. Su actividad combina investigación aplicada, formación universitaria y programas educativos con escuelas, ayuntamientos, ONG y entidades como el Club Náutico de Santa Eulària, contribuyendo a los objetivos de la Misión europea mediante la reducción de residuos plásticos, el monitoreo de microplásticos, la prevención de especies invasoras y la protección de la biodiversidad.

En paralelo a este reconocimiento, el Aula ha desarrollado este viernes el proyecto «Introducción a la Oceanografía» con 80 escolares de Santa Eulària. Un grupo de 50 alumnos de Primaria del CEIP Santa Gertrudis realizó una práctica introductoria sobre temperatura del mar y recogió muestras de sedimentos para su análisis en un laboratorio portátil. Por su parte, 28 estudiantes de 1.º de ESO del IES Xarc iniciaron la actividad «Aumentar la resiliencia de la playa de Santa Eulària del Río ante el cambio climático», basada en una adaptación del programa internacional Sandwatch de Unesco. Según Esteban Morelle-Hungría, director del Aula, «esta experiencia, desarrollada durante el curso 2025–2026, tiene como finalidad fortalecer la resiliencia costera y la comprensión del impacto del cambio climático en el litoral de Eivissa mediante un aprendizaje activo y cooperativo».

Las acciones cuentan con la colaboración del Laboratorio Marino de Dénia (MarLab), el Ayuntamiento de Santa Eulària y la Fundación Baleària, y combinan aprendizaje experiencial y ciencia ciudadana: exploración y diagnóstico del litoral, observación y monitoreo con instrumentos sencillos, análisis de datos y diseño de propuestas de acción ambiental para la comunidad. Entre las medidas planteadas por el alumnado figuran campañas de sensibilización, cartelería informativa, protección de vegetación dunar y reducción de residuos en playa. Los resultados se difundirán en los centros educativos, en las redes del Aula IbizaPreservation y en la próxima edición escolar del Foro Futuro, vinculado al Foro Marino de Ibiza y Formentera.

Para Inma Saranova, directora ejecutiva de IbizaPreservation, «a través de proyectos como este, el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul pretende reforzar la conexión entre educación, ciencia y acción comunitaria, acercando los ODS 13 y 14 a las aulas y fomentando una nueva generación de jóvenes comprometidos con el futuro del Mediterráneo».