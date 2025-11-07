Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
Se esperan lluvias muy fuertes e intensas de hasta 20 litros por metro cuadrado la hora y 80 litros acumulados en doce horas
Ibiza
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por lluvias, mala mar y fuertes rachas de viento durante la jornada del este sábado. Se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado y según advierten los meteorólogos, pueden ir acompañadas de tormenta a lo largo del todo el día. Se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora con viento del noroeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) de 10 a 19 horas.
