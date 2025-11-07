El PP apuesta por la continuidad en sus juntas locales de Ibiza

El Partido Popular de Ibiza celebrará este mes los congresos de sus cinco Juntas Locales con candidaturas continuistas. Según la vicesecretaria de Organización, Marilina Ribas, el proceso se enmarca en la hoja de ruta iniciada en septiembre por la presidenta regional, Marga Prohens, «para reforzar la estructura territorial y consolidar el proyecto político de la formación», según un comunicado remitido por el partido.

Repetirán como candidatos a la reelección los actuales presidentes locales: Lourdes Cardona, Miquel Jerez, Javier Marí, Pepe Sala y Andreu Roig. Ribas ha subrayado que el trabajo de las agrupaciones y sus dirigentes, junto con la estructura insular encabezada por José Vicente Marí, ha contribuido «a fortalecer el partido en la isla».

Los congresos se celebrarán a lo largo de noviembre en las siguientes fechas: el día 14 en Sant Josep, el 15 en Santa Eulària, el 20 en Sant Joan, el 27 en Sant Antoni y el 28 en Vila. Según la dirección insular, el objetivo es mantener equipos orgánicos e institucionales orientados a la gestión y a la atención de las necesidades de los residentes.