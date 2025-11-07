"Fabrico los seis panes más caros del mundo", Juan Manuel Moreno, maestro panadero en Ibiza

"Fabrico los seis panes más caros del mundo. Del pan de 10.750 euros se han llegado a vender entre 25 y 27 al año, de los otros, entre 96 y 120", afirma Juan Manuel Moreno, panadero y uno de los invitados estrella de la última edición del foro de emprendedores 'Ingenion', organizado por el Ayuntamiento de Santa Eulària, donde explicó, precisamente, cómo consiguió vender el pan más caro del mundo: 10.750 euros.

"El primer año saqué dos: uno con polvo de plata y otro con oro. Eran un pan de espelta y otro de maíz. El primero costaba 98 euros y el segundo, 117. Al año y medio hice uno con oro y plata, con un precio de 148 euros, y otro totalmente negro, con carbón, que daba mucha vistosidad al oro y a la plata. Presenté ambos en el Salón Gourmets [Feria de la Alimentación y Bebidas de Calidad] y los llamé ‘El luto del pan industrial’, con la idea del pan saludable, el pan sin prisas... Elaborado con mucha calidad y los ingredientes justos, sin añadidos como se utilizan en los industriales. El último costaba 192 euros. Luego pasé a un pan con oro, plata, tatuado, y que llevaba flores comestibles, las conocidas como pensamientos. Precisamente a ese pan, de 1.480 euros, lo llamé ‘Pensamientos’, porque hoy en día hay que tener cuidado con lo que se compra y hay que pensarlo muy bien", comenta sobre los cinco panes más caros.

"Vi que el listón estaba muy alto. Salieron reportajes con productos como el melón que vale 40.000 euros... Entonces hice un pan personalizado para el cliente. Le tatúo lo que ellos quieren y le pongo el oro y la plata en tres formatos: en polvo, en copos, un poco más gruesos, y en shabin, una lámina que queda como en 3D. Este es el que se vende a 10.000 euros", responde cuando se le pregunta por el sexto pan más caro el mundo el maestro panadero, que comenzó como repartidor de barriles de cerveza y de helados y que a los 32 años aprendió a hacer pan gracias a su mujer, Manuela Piña, nieta del fundador de Pan Piña, una panadería de Algatocín, Málaga.

Por si alguien se lo pregunta, Moreno advierte: "El pan más caro del mundo es casi igual que el más barato de la panadería"