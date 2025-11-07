Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevas restricciones de tráfico en Ibiza el lunes

El Ayuntamiento de Ibiza informa de obras de reparación urgentes en la calle Al Sabini, en Puig des Molins

La tapa de la alcantarilla que necesita reparación urgente

La tapa de la alcantarilla que necesita reparación urgente / Ayuntamiento de Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el próximo lunes 10 de noviembre se restringirá la circulación en la calle Al Sabini, en la zona de Puig des Molins, entre las 15 y las 17 horas.

El motivo, según han explicado desde el Consistorio, son unas obras de reparación urgentes en la calle Tagomago. "Se va a fresar, reparar el marco de la tapa de una alcantarilla y reasfaltar. La tapa y el asfalto están muy hundidos".

El desvío del tráfico se hará por la calle Lucio Oculacio.

