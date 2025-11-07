Nuevas restricciones de tráfico en Ibiza el lunes

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el próximo lunes 10 de noviembre se restringirá la circulación en la calle Al Sabini, en la zona de Puig des Molins, entre las 15 y las 17 horas.

El motivo, según han explicado desde el Consistorio, son unas obras de reparación urgentes en la calle Tagomago. "Se va a fresar, reparar el marco de la tapa de una alcantarilla y reasfaltar. La tapa y el asfalto están muy hundidos".

El desvío del tráfico se hará por la calle Lucio Oculacio.