Llama la atención
El descenso en alrededor de 130.000 visitantes detectado de enero a octubre de este año en la zona de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad. Las cámaras que controlan la actividad en esta zona han contabilizado 1,38 millones de personas en la ciudad amurallada. Llama la atención también que la llegada de cruceros no coincida con una mayor afluencia a la ciudad amurallada, según ha confirmado el Ayuntamiento en Londres, donde se celebra la feria de turismo World Travel Market. Es uno de los puntos más emblemáticos de la isla y un atractivo turístico de primer orden, con evidentes problemas de acceso por ejemplo para personas mayores o con alguna limitación a la movilidad.
El rechazo frontal y las fuertes críticas desde la directiva de la naviera Trasmed a la regulación de entrada y circulación de vehículos en Eivissa puesta en marcha por primera vez este verano por el Consell. El delegado en Balears de esta empresa de transporte marítimo de pasajeros y mercancías, Miguel Pardo, se alinea con la postura del presidente de Baleària, Adolfo Utor, y además utiliza además prácticamente los mismos argumentos.
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- Lluvia y truenos en Ibiza: sigue aquí la tormenta
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- La Guardia Civil trasladó una unidad de élite a Formentera por las pateras
- Doble varapalo judicial a los bancos por conductas abusivas en Ibiza