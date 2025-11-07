El descenso en alrededor de 130.000 visitantes detectado de enero a octubre de este año en la zona de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad. Las cámaras que controlan la actividad en esta zona han contabilizado 1,38 millones de personas en la ciudad amurallada. Llama la atención también que la llegada de cruceros no coincida con una mayor afluencia a la ciudad amurallada, según ha confirmado el Ayuntamiento en Londres, donde se celebra la feria de turismo World Travel Market. Es uno de los puntos más emblemáticos de la isla y un atractivo turístico de primer orden, con evidentes problemas de acceso por ejemplo para personas mayores o con alguna limitación a la movilidad.

Llama la atención

El rechazo frontal y las fuertes críticas desde la directiva de la naviera Trasmed a la regulación de entrada y circulación de vehículos en Eivissa puesta en marcha por primera vez este verano por el Consell. El delegado en Balears de esta empresa de transporte marítimo de pasajeros y mercancías, Miguel Pardo, se alinea con la postura del presidente de Baleària, Adolfo Utor, y además utiliza además prácticamente los mismos argumentos.