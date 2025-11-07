Limpieza preventiva del alcantarillado ante la alerta amarilla

El Ayuntamiento de Eivissa ha reforzado la limpieza y mantenimiento del alcantarillado ante la alerta amarilla por lluvias activada por la Dirección general de emergencias del Govern. Los servicios municipales de Aguas y de Limpieza han llevado a cabo labores preventivas de limpieza y desatasco de la red de drenaje y han activado un plan especial de actuación ante el riesgo de precipitaciones intensas, informó ayer Vila.

Durante la mañana, los equipos municipales actuaron en las zonas más afectadas por las lluvias, especialmente en es Pratet, donde se registaron casi de 30 litros por metro cuadrado en poco más de media hora. El personal del servicio de Limpieza también actuó de urgencia en la avenida de Bartomeu de Roselló, donde hubo acumulaciones puntuales de agua.

El consistorio adverte a la ciudadanía de que, «debido a la persistencia de agua en la vía pública, las aceras pueden seguir resbaladizas», por lo que recomienda caminar con precaución.

El concejal Jordi Grivé recordó que las actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras, puesto en marcha en octubre para mejorar el drenaje y la evacuación del agua, «han reforzado la protección de las zonas más vulnerables frente a posibles inundaciones». Las obras realizadas, «mejoran la capacidad de evacuación de uno de los canales de salida de ses Feixes, reforzando la protección de la ciudad ante episodios meteorológicos extremos».

Entre las intervenciones desarrolladas en octubre, Vila destaca las del torrente de sa Llavanera, donde se aumentó la capacidad de drenaje y se protegieron los apartamentos Brisol; el torrente de Cas Capità, con actuaciones en la confluencia con la E-10 y en el ramal que conecta con el puerto, donde la Policía Local retiró una docena de vehículos para facilitar las labores de limpieza; el puerto, donde se limpió una infraestructura completamente obstruida; y la avenida de Santa Eulària, donde se ejecutaron mejoras para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.