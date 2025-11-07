Judith, alumna de Sa Bodega: "Vamos a correr para ayudar a los niños con cáncer"

Todas las fotos del encuentro de los nueve colegios de Ibiza en la pista de atletismo de Can Misses / J.A. Riera

Más de 360 alumnos de nueve colegios de Ibiza se convierten en atletas por un día por una causa solidaria: luchar contra el cáncer infantil. La Asociación de familias de menores con cáncer de las Islas Baleares (Aspanob) organiza este jueves una jornada lúdica y deportiva, 'Batalla en la pista', con el fin de recaudar fondos para las familias afectadas y concienciar a los más pequeños sobre la enfermedad.

"Las jornadas tienen una parte educativa, que se realizó la semana pasada con varias charlas que impartimos en los centros. Este viernes es el momento de la carrera de 400 metros y, después, unos talleres de manualidades", explica Carmen Vargas, delegada en las Pitiusas de la asociación. "Vienen con los deberes hechos, les he hecho un examen", bromea Vargas. Se trata de la primera edición de este evento, que Vargas avanza que le gustaría celebrar anualmente "en todos los municipios que quieran colaborar". "En Formentera ya se está trabajando para hacerla realidad", añade.

Carrera solidaria para alumnos organizada por Aspanob / J.A. Riera

A las nueve y media de la mañana comienzan a llegar los primeros estudiantes de quinto de Primaria de nueve colegios del municipio de Ibiza: Can Misses, Sa Bodega, Sa Blanca Dona, Portal Nou, Sa Real, Cas Serres, Poeta Villangómez, Sa Graduada y Can Cantó. Van formando filas para que les entreguen su dorsal y pasan a sentarse en las gradas. "Buenos días chicos, ¿qué tal estáis?", les anima Vargas, micrófono en mano. Una vez consigue captar su atención, les cuenta la primera actividad que se realiza en la jornada: la entrega de los donativos de los colegios. Varias voluntarias custodian una urna en la que un profesor y un alumno, en representación de cada colegio, entregan la recolecta. Tras ello, Vargas pasa a explicar las reglas de la carrera y presenta a Gustavo, animador que cantará la salida y les apoya en el transcurso de la carrera. "Venga, vamos a hacer una ola para calentar", les dice. También Catiana Fuster, concejala de Educación, Juventud, Voluntariado, Protección Civil y Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, les dedica unas palabras: "Espero que lo paséis muy bien en esta jornada y, sobre todo, que seáis conscientes de la importancia de la labor que hace Aspanob".

La asociación, que este año ha prestado ayuda a las familias de doce niños con cáncer de las Pitiüses, dedicará el dinero recaudado a mantener los servicios que ofrece a quienes tienen que desplazarse cuando el cáncer infantil cruza la puerta de sus hogares: pisos de acogida, atención psicológica y ayuda económica, entre otros.

Los primeros en correr salen entusiasmados. Les dividen en grupos de siete para que cada uno pueda correr por su carril. Quienes esperan su turno en la grada animan a sus compañeros con gritos y cánticos. "Es una vuelta entera, es más difícil de lo que parece, así que reservad fuerzas", les aconseja Gustavo. Muchos, sin embargo, olvidan este consejo y salen al sprint. Quieren aventajar rápido a sus compañeros para ganarles la carrera, pero los metros finales terminan pareciendo kilómetros. "Esto es una carrera solidaria, el que no tenga fuerzas para terminar corriendo que camine o se salga de la pista", les tranquiliza Vargas. A algunos les cuesta mantener el ritmo a lo largo de los 400 metros que tiene la pista, aunque en cada grupo destacan algunas gacelas. Es el caso de Naia, que practica atletismo y gana sobradamente su carrera. También termina con buen ritmo y aventajando a sus amigos Ian, que hace natación.

Gustavo celebra la llegada de varios alumnos a la línea de meta / J.A. Riera

Esperando su turno para entrar se encuentran Alma y Judith, del colegio de Sa Bodega. Judith cuenta que está un poco nerviosa y con ganas de correr. "Me parece muy bien esta actividad porque es por una buena causa", explica la pequeña. "Vamos a correr por Aspanob, para los niños que tienen cáncer, y con el dinero que podemos aportar hacerles una donación", cuenta satisfecha. Su compañera Alma está de acuerdo con ella. "Esto es como una manifestación para ayudar a los niños que tienen cáncer", cuenta la alumna. "Los profesores de educación física nos han explicado todo [en referencia a la jornada del viernes] y nos han dicho que si aportamos todos un poco les ayudamos mucho", añade Alma. Tiene muchas ganas de correr, aunque confiesa entre risas: "No soy muy buena corriendo".

Finalmente, ante la falta de tiempo y la cantidad de alumnos aún pendientes de correr, les colocan en dos grandes grupos y corren todos juntos. Concluida ya la carrera, es el momento de la merienda y los talleres. Son tres actividades de manualidades. En una de ellas, los alumnos pueden hacer sus propias medallas con cartulinas y cuerdas. Y, en otro, practican primeros auxilios. Un taller impartido por un equipo médico.

Alumnos esperan su turno para correr / J.A. Riera

Para Mar, profesora de Sa Bodega, "estas iniciativas están muy bien, son algo diferente y ellos se lo pasan bien",. "Se ha hecho un poco pesada la espera para algunos hasta que les ha tocado correr, pero ahora, con los talleres, disfrutan mucho", añade la docente.