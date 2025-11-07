Estos son los proyectos ganadores de Ingenion 2025

El Foro de Emprendedores Ingenion ha celebrado este viernes su undécima edición en el Centre Cultural de Jesús con una propuesta más ágil y participativa. Impulsado por el departamento de Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Santa Eulària.

En el encuentro se han repartido tres premios a emprendedores de la isla, el primer premio ha sido para Granvar Jewels. Está dotado con 4.000 euros (aportados por Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, y la Fundació Guillem Cifre de Colonya) en vales personalizados para consumir en establecimientos del municipio, 18 meses de asesoramiento empresarial a cargo de Pimeef y una tarjeta regalo de 100 euros de La Sirena-Art.

El segundo premio ha recaído en el proyecto de conservación de los Molinos de Ibiza y Formentera. Está dotado con 1.500 euros (aportados por Marina Santa Eulàlia) en vales para establecimientos del municipio, doce meses de asesoramiento con Pimeef y tarjeta regalo de 100 euros.

Por último, el tercer premio ha sido para Friendly Pass. Dotado con 600 euros (La Sirena-Art) en vales para establecimientos del municipio, seis meses de asesoramiento con Pimeef y tarjeta regalo de 100 euros (La Sirena-Art).

El jurado reconoció la solidez de las propuestas presentadas y su impacto potencial en el tejido económico local.

La jornada ha combinado ponencias inspiradoras y casos prácticos. Entre los participantes destacaron Yaiza Canosa, fundadora de Boudica Canosa; Finn Harries, director creativo y cofundador de Juntos Farm, que abordó la agricultura regenerativa en Ibiza; y Juan Manuel Moreno, maestro panadero conocido por ‘el pan más caro del mundo’, que compartió su experiencia en innovación gastronómica. Por primera vez, Ingenion ha incorporado una intervención íntegra en inglés, a cargo del inversor David Franzen

Con una asistencia compuesta por emprendedores, inversores, profesionales y representantes institucionales, Ingenion 2025 ha reforzado su vocación de formación, networking e impulso de proyectos con sello ibicenco, subrayando el papel de la colaboración público-privada para transformar ideas en iniciativas sostenibles y con impacto en la isla.