Los aficionados a las cartas coleccionables, cromos y memorabilia tienen una cita en la Ibiza Card Show 2025, tercera edición de un encuentro que aspira a convertir la isla en referencia nacional del hobby. El evento se celebrará del 14 al 16 de noviembre en el C19, con un programa que combina compraventa, intercambio, competiciones y contenidos divulgativos.

«Nuestro objetivo es convertir Ibiza en un punto de encuentro para todos los apasionados del coleccionismo. Queremos que tanto veteranos como nuevos aficionados vivan una experiencia completa en torno a esta cultura», señalan desde la organización de Ibiza Card Show a través de un comunicado.

Ibiza Card Show 2025: la gran cita del coleccionismo aterriza en la isla

Durante tres jornadas, el público podrá comprar, vender e intercambiar piezas de cartas deportivas y de universos como Pokémon, Magic: The Gathering o Yu-Gi-Oh!, entre otros. Habrá torneos y competiciones (incluido One Piece y Magic), charlas con expertos, espacios de valoración de colecciones y exhibiciones de piezas raras y vintage.

El encuentro contará con la presencia de streamers especializados de ámbito estatal —Darizard, Davileti, Crolomolo, ECF Sports Cards, JuanluDBZ—, así como de tiendas y vendedores reconocidos a nivel nacional (La Cromeria de Valencia, Planeta Cards, Jungle Cards, Poke Elite TCG, Football Memorabilia, Rotom Loot, entre otros) y comercios locales (Frikeando, Makaleon, Geek, Maracanitos) junto a creadores y vendedores de la isla (HDL Cards, Albalatecolector, garri2cards, GutiCards, CromoCrack, Torao Cards, Gold Moon Cards, Delriocards). Colaboran marcas como Panini España, Daka y Card Hobby, y patrocinan IbizaTravel, Consell de Ibiza, Ayuntamiento de Ibiza, THB Hotels Los Molinos, Class Rental y Voluntaris Eivissa.