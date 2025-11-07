La humorista Irene Francolí ironiza sobre la vivienda en Ibiza: "No ofrece la cisterna del váter como piscina porque no tiene váter"

Las ofertas de alquiler de vivienda en Ibiza llegan a unos límites que dan para ironizar sobre ello. Así lo ha hecho la humorista Irene Francolí. En su último post de Instagram habla sobre el anuncio de una caravana de menos de 15 metros cuadrados que se ofrece como vivienda habitual en la isla por un precio de 450 euros, una noticia publicada recientemente por Diario de Ibiza.

"La gracia es que no ofrece la cisterna del váter como piscina porque no tiene váter", dice Francolí. "Una persona con más cara que espalda está anunciando como vivienda habitual -no vacacional que ya estaría mal- pero, como vivienda habitual, una caravana que no la querría ni Walter White para cocinar "dronja", ríe por no llorar.

"Encima tiene los huevazos de pedir que sea una persona tranquila, responsable y solvente", apunta. "Sé realista al menos, pide que traigan la vacuna del tétanos, que le va a hacer falta", se atreve a asegurar.

Lo bueno del anuncio, dice de nuevo con ironía, es que "te da acceso a un baño, una ducha y una lavadora en la propiedad. Una ganga".

En el monólogo, que lleva ya más de un centenar de likes y se ha compartido más de veinte veces, apunta a que "hay que tener mentalidad de tiburón: tú solo en Ibiza, en una caravana que no puedes mover del jardín de su propietario. Eres la nueva mascota de una familia, pero con peor techo. Si te cogen cariño te darán pienso del bueno", finaliza acompañando las imágenes de la noticia de Diario de Ibiza con la de un perro junto a una caseta en el jardín.