Gripe aviar: Ibiza, Sant Josep, Santa Eulària y Formentera bajo vigilancia

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha reforzado las medidas de prevención frente a la gripe aviar en Balears, ante la situación epidemiológica crítica que vive España, con 14 focos detectados en aves de corral y 69 en aves silvestres, aunque ninguno en el archipiélago.

El director general Fernando Fernández ha señalado que "este año la situación es complicada", y ha recordado que en 2024 no se registró ningún caso en el país. "La situación es muy preocupante y crítica —ha advertido—, ya que los focos en aves de corral tienen una gran implicación económica y social".

Fernández ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población y a los productores, destacando que se mantiene activo el programa de vigilancia pasiva y activa. El primero implica la recogida y análisis de muestras de aves silvestres muertas en circunstancias anómalas, y el segundo, la realización de pruebas en explotaciones de aves de corral. "Hasta ahora, todas las muestras han dado negativo", ha confirmado.

Tras la reunión mantenida entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, se ha decidido reactivar la Orden APA/2442/2006, que establece medidas especiales de control en zonas de riesgo y de vigilancia, y que entrará en vigor el lunes 10 de noviembre. El día 11 se celebrará una nueva reunión del Comité Rasve para evaluar la evolución de la enfermedad.

En las Pitiusas, las zonas de vigilancia incluyen Formentera, IbizaSant Josep y Santa Eulària.

Medidas

Entre las medidas que se aplicarán destacan la prohibición de mercados y certámenes ganaderos en las zonas de riesgo y vigilancia cuando haya aves de distintas explotaciones o municipios. En el resto de municipios, los eventos deberán contar con autorización previa y cumplir estrictas condiciones sanitarias.

También hay limitaciones en la cría de aves al aire libre, que solo se permitirá si la alimentación y el agua se suministran en interiores o espacios protegidos, y si los depósitos exteriores están cubiertos para evitar el contacto con aves silvestres.

Se refuerzan las inspecciones veterinarias y obligación de comunicar inmediatamente cualquier signo clínico sospechoso, como aumento de mortalidad o descenso de la producción y se requiere de autorización de vuelos de palomas mensajeras únicamente bajo supervisión veterinaria.

Fernández ha subrayado que el riesgo de propagación va en aumento debido a los movimientos migratorios de las aves y que los humedales son los entornos más vigilados. También ha advertido que, si la situación empeora, las medidas podrían ampliarse al conjunto del territorio balear en las próximas semanas.