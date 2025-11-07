El Govern destina cinco millones a Ibiza para los daños de los últimos temporales

El Consell de Govern ha autorizado este viernes destinar cinco millones de euros al Consell de Ibiza para reparar las pérdidas y daños causados por los temporales de este septiembre y octubre, así como 900.000 euros adicionales al de Menorca por la dana de agosto de 2024.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha destacado la celeridad de las ayudas destinas a Ibiza, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Ha detallado que el convenio de colaboración con el Consell de Ibiza contempla esos cinco millones pactados con la institución insular para reparar las pérdidas y daños ocasionados en la isla por 'Ex Grabrielle', del 29 de septiembre y 3 de octubre, y por la dana 'Alice' del 8 al 15 de octubre pasados.

Esos cinco millones de euros de los presupuestos autonómicos de 2025 permitirán gestionar subvenciones a personas físicas y jurídicas afectadas para paliar los daños en viviendas, establecimientos comerciales y turísticos, explotaciones agrícolas y ganaderas, vehículos y útiles domésticos de primera necesidad, ha explicado el portavoz.

En el caso de Menorca, lo aprobado es una adenda al convenio firmado con el Consell y es para continuar la reparación de los daños causados por la dana que afectó a los municipios de Es Mercadal y Alaior el 15 de agosto de 2024 y supone una segunda aportación de 900.000 euros de los presupuestos de 2025, que se suma a los 2,5 millones aportados en 2024.

También son para paliar los daños en vivienda, explotaciones agrícolas y ganaderas, establecimientos comerciales y edificios e infraestructuras institucionales