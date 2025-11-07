Dos detenidos por el hallazgo de 523 kilos de cocaína en una embarcación varada en Ibiza

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Santa Eulària, ha detenido a dos hombres de nacionalidad española, de 38 y 30 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Las detenciones están relacionadas con la embarcación que apareció varada el pasado 11 de octubre en es Porroig, en cuyo interior se hallaron 523 kilogramos de cocaína, según ha informado en unanota la Benemérita.

Tras recibir información sobre la posible implicación de uno de los sospechosos como patrón de la embarcación, los agentes emitieron una requisitoria. Gracias a ello, la Policía Local de Santa Eulària lo identificó el pasado 28 de octubre durante un control rutinario, procediendo a su detención y entrega a la Guardia Civil.

Segundo detenido

El segundo implicado se presentó voluntariamente el 5 de noviembre en dependencias de la Guardia Civil en Ibiza, asistido por su abogado, donde también fue detenido por su supuesta participación en los hechos.

Con estas detenciones, la Guardia Civil da por concluida la investigación, destacando la colaboración ciudadana y la coordinación entre ambos cuerpos policiales, que han permitido esclarecer el caso y poner a los presuntos autores a disposición judicial.