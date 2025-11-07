La secretaria general de Investigación , Eva Ortega Paíno: «La ciencia tiene que ser el epicentro de las políticas de nuestro país»

El acto de inauguración oficial de la XI edición del Congreso Nacional de Alzheimer Ceafa y el XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer en el Recinto Ferial de Ibiza contó con una ponente «excepcional», la investigadora Eva Ortega Paíno, que desde 2023 ocupa el cargo de secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su charla magistral, que presenciaron cientos de personas, entre ellas Su Majestad la Reina Doña Sofía, en primera fila, se centró en la investigación en España, un tema que, como dijo ella, da para hablar durante días, pero que ella condensó en algo menos de una hora.

Fue la catedrática en Biología Celular María Antonia Gutiérrez, presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, la encargada de presentarla. Lo primero que hizo es repasar el extenso currículum de esta doctora en Ciencias Químicas, especializada en el área de Bioquímica y Biología Molecular, con más de 30 años de trayectoria entre el sector sanitario, la universidad y la industria biotecnológica, principalmente en el área de oncología e inmunología.

«Es prioritario invertir en neurociencia»

Antes de darle paso, Gutiérrez, que forma parte del panel de Investigación de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) aprovechó para recalcar la importancia de invertir en ciencia y, en especial, en neurociencia. «Es una prioridad urgente afrontar los grandes problemas de la salud cerebral que afectan a millones de personas, en particular las enfermedades neurodegenerativas y en especial la enfermedad de Alzheimer, que tiene un profundo impacto en la vida de los pacientes, de sus familias y sus cuidadores». «Solo con una apuesta decisiva para la investigación en el cerebro en España, para avanzar en el conocimiento de su funcionamiento y sus enfermedades, junto con la mejora de la atención clínica y el diagnóstico temprano y la prevención, podremos alcanzar un mundo sin demencia, donde enfermedades como la del alzhéimer dejen de arrebatar recuerdos y autonomía a quien las padece, y donde la ciencia continúe siendo el gran motor de la esperanza, la salud y el progreso», insistió.

Antonia Gutiérrez da la bienvenida a Eva Ortega Paíno. / Marcelo Sastre

Con este alegato final dio la palabra a Ortega, que arrancó su intervención asegurando que «España es un país riquísimo en talento». «Tenemos grandes investigadores e investigadoras, tanto a nivel nacional como cursando sus carreras científicas en el extranjero», afirmó antes de subrayar que «invertir en ciencia no es un gasto sino una inversión en el futuro y nuestro bienestar».

«La inversión en ciencia se ha multiplicado por dos en esta legislatura»

«La ciencia debe ser el epicentro de las políticas de nuestro país». Ese fue uno de los mensajes en los que más incidió durante su ponencia la secretaria general de Investigación, que quiso explicar el porqué de esta afirmación argumentando que «los países que son ricos ahora no invierten en ciencia por el hecho de serlo sino que es gracias a haber dedicado dinero a este campo que se han enriquecido». Ortega afirmó que España «va en la buena dirección» porque en esta última legislatura «la inversión en ciencia se ha multiplicado por dos, pasando de los 2.000 millones de euros en 2018 a los 4.000 millones».

La investigadora aseguró que el objetivo en 2030 es conseguir «duplicar de nuevo la inversión pública y privada en Investigación, Desarrollo e Innovación hasta alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en Ciencia».

La secretaria general de Investigación también se detuvo a explicar a la audiencia «el ecosistema de la ciencia, donde no solo juega la parte pública, sino también la privada y la sociedad civil». Habló, entre otras cosas, del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti), que es el conjunto de instituciones, políticas, medidas y agentes públicos y privados que trabajan para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en España. También se refirió a las instituciones que ejecutan las inversiones, como la Agencia Estatal de Investigación (AEI) o el Instituto de Salud Carlos III, que está especializado en investigación biomédica y salud pública. Habló, además, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (Peicti), «dotado de 2024 a 2027 con 18.400 millones de euros».

Citó, además, una nueva convocatoria de ayudas de la AEI, el programa ‘Atrae’, pensado para atraer talento a España no solo nacional sino también internacional. «Casi el 35% de las personas que lo han solicitado son extranjeras», lo que demuestra, dijo, que «España es un país atractivo para el personal investigador».

Dio otros datos significativos, como que «el 70% de la investigación en España se hace en universidades y el 30% restante en organismos públicos de investigación, en los que trabajan cerca de 20.000 personas». «El 20% de los nuevos empleos que surgen son en el campo de la ciencia», apuntó, antes de referirse a entidades como la Fundación Cien, que investiga en enfermedades neurodegenerativas.

En su intervención, Ortega destacó, además, el papel de las asociaciones de pacientes como parte activa en la investigación. «Mientras que el alzhéimer borra memorias, la ciencia escribe nuestro futuro de bienestar», concluyó su disertación.