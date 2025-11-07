El álbum
Los alcorques de los árboles no son papeleras
Está muy bien no tirar residuos al suelo, es lo que hay que hacer, pero arrojarlos en cambio a los alcorques de los árboles urbanos o a las jardineras es otra muestra de incivismo y absolutamente incomprensible en zonas donde hay una papelera cada pocos metros, como la avenida Isidor Macabich. La naturaleza no es una papelera.
