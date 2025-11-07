Alarma por una quema de madera descontrolada en Sant Antoni
Los bomberos han trabajado más de cuatro horas para poder controlar las llamas
Una quema descontrolada de madera en la zona del complejo deportivo de Can Coix, en Sant Antoni, ha activado la madrugada de este viernes a los Bomberos del Parque Insular de Ibiza.
El fuego se inició a las 4.15 horas y hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos con dos vehículos, que han trabajado en el lugar durante más de cuatro horas hasta conseguir controlar las llamas.
Según han explicado desde Bomberos, se trataba de una quema en la que había rastrojos y mucha madera y muebles. "No había peligro, pero el fuego ardía muy fuerte y por eso se ha tardado tanto tiempo en conseguir que las llamas bajaran", apuntan.
Se trata del segundo incendio de las mismas características y en la misma zona en esta misma semana.
